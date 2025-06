Castrelo de Miño promueve el vino y la artesanía de Galicia

La V edición del festival de sabores, música, mercado y producto de proximidad «Espírito do Ribeiro», organizado por los concellos de Castrelo de Miño, Cenlle y Arnoia, combina la música con las actuaciones este fin de se mana de Julián Maeso, Jaime Urrutia, Gisele Jackson, Top Secret y Roi Casal, y la puesta en valor del vino y del territorio vinculado a la D.O. Ribeiro. Lo consigue a través de la divulgación del trabajo de distintos artesanos de Artesanía de Galicia, la gastronomía con el sello Artesanía Alimentaria y una programación cultural para todos los públicos. De esta forma, busca revalorizar las tradiciones y patrimonio do Ribeiro.

Este festival contó ayer con el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; con el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte. Como novedad este año el evento cambia de formato rotando la actividad cada año en uno de los tres concellos.

A través de la Fundación Artesanía de Galicia se patrocina la participación de seis profesionales de la marca, que acudieron como expositores y que son los ourensanos María Aba, Galifornia Dreaming, Pilarnia Arte, Luciérnaga y Bangus y Peixesapop, de Vigo. También hubo dos talleres, de técnica de gyotaku y otro de estampación pictórica con vegetales.