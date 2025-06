El campus amplía su oferta en másteres con dos nuevos títulos y más plazas para Aeronáutica

A la espera de la publicación el próximo 8 de julio del primer listado de admitidos en las titulaciones de grado tras las pruebas de acceso a la universidad y que se abra el calendario de matrícula de primer ingreso, los egresados universitarios que quieran especializar su formación pueden preinscribirse ya en programas de máster. La Universidad de Vigo abrió el pasado 24 de junio el plazo con un catálogo que suma 67 títulos, 16 de ellos adscritos al campus de Ourense, que este curso estrena dos nuevos títulos: Economía circular y Prevención y abordaje multidisciplinar de las drogodependencias y conductas adictivas. Ambos son de carácter interuniversitario, con 90 créditos y una oferta de diez plazas cada uno.

Alta demanda en Aeronáutica

A esta novedad en el catálogo se suma la ampliación de 20 a 25 plazas en el nuevo máster en Ingeniería Aeronáutica que este año graduó a su primera promoción, formada por ocho egresados del grado en Ingeniería Aeroespacial que se imparte también en Ourense. Los ocho titulados se convierten así en los primeros ingenieros aeronáuticos formados íntegramente en Galicia, y en particular, en este campus. La demanda para continuar los estudios en esta disciplina y lograr el título habilitante es elevada, por lo que a partir de este curso se ofertarán cinco plazas más.

Con la incorporación de los dos nuevos títulos de máster, la oferta en el campus de Ourense se eleva a 16 programas, incluyendo el de Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino en Idiomas, que se imparte en las cuatro especialidades. Este último sigue su propio calendario de matrícula que, finaliza este lunes 30 de junio.

Una oferta en crecimiento

Con todo, el crecimiento de la oferta académica en el campus de Ourense, tanto en títulos de grado como en másteres, ha dado un salto importante en los últimos años. A la implantación del grado en Ingeniería Aeroespacial en 2016 le siguieron Relaciones Internacionales e Inteligencia Artificial y, solo en los últimos tres años, cuatro nuevos programas de máster. En 2022 se incorporaron Inteligencia Artificial, compartido con las universidades de Santiago y A Coruña y 20 plazas en Ourense, y Desafío das Cidades, una propuesta nueva de carácter semipresencial que comparten las tres universidades gallegas y las portuguesas de Miño, Porto y Trás-os-Montes e Alto Douro, ofertando seis plazas en Ourense.

Al año siguiente y tras un largo proceso reivindicativo encabezado por la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, llegó el máster en Ingeniería Aeronáutica, que ahora amplía su oferta de plazas.

Junto a estos tres títulos nuevos y los dos que ahora se suman, la lista en Ourense se completa con los másteres en Arqueoloxía e ciencias da antigüidade, Avogacía, Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria e ambiental, Dificultades de aprendizaxe e procesos cognitivos, Dirección e planificación do turismo interior e de saúde, Enxeñaría Informática, Intervención multidisciplinar na diversidade en contextos educativos, Nutrición, Sistemas aéreos non tripulados, Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural y Xestión empresarial do deporte.

Las listas, el 17 de julio

Tas cerrarse el período de preinscripción el 6 de julio, se publicará un listado provisional de personas admitidas el 17 de julio y se abrirá un período de reclamaciones del 18 al 20 de julio. La lista definitiva se conocerá el 23 de julio y entre los días 24 y 27 se podrá formalizar la matrícula.

Si queden plazas libres en alguna titulación se convocará un segundo plazo de preinscripción, del 22 al 27 de agosto y, de ser el caso, un tercero del 22 al 24 de septiembre.