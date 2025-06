La patronal del comercio de alimentación acusa a los sindicatos de «secuestrar» el convenio

La patronal del comercio de alimentación de la provincia de Ourense reiteró este viernes su voluntad de alcanzar un acuerdo que posibilite la firma del convenio colectivo que afecta a alrededor de 3.000 personas, empleadas tanto en supermercados como en el pequeño comercio de alimentación de la provincia.

La negociación ha llegado a un punto de conflicto en el que las organizaciones sindicales reclama la equiparación con los salarios del resto de provincias gallegas que ha derivado en varias jornadas de huelga y movilizaciones, pero sin avances en la definición de un acuerdo.

La parte empresarial ha emitido un comunicado en el que acusa a los sindicatos de tener «secuestrado» el convenio y afirma que su voluntad, desde el inicio de la negociación en el mes de marzo, de incrementar los salarios con el fin de corregir la pérdida de poder adquisitivo producida por el anterior convenio. Asegura que, tanto en las reuniones de negociación como en las de mediación, ha ido mejorando sustancialmente sus propuestas, «ya no solo en el apartado económico, sino en otros temas demandados por los sindicatos como días de vacaciones, ayuda escolar, plus de nocturnidad, fines de semana de calidad y cláusula de garantía salarial». Una oferta, lamentan, «que las centrales sindicales rechazan a pesar de que estos mismos sindicatos han firmado condiciones salariales y sociales peores en convenios colectivos de supermercados de esta provincia, que son competencia directa pero que operan con unas condiciones muy inferiores a las ofrecidas por nuestras empresas».

En esta línea, la patronal dice no entender que ofreciendo mejoras, no sea posible firmar el convenio y, en consecuencia, «actualizar las condiciones económicas de todas las personas incluidas en él y que a día de hoy siguen con el salario sin actualizar en un 11,74%, generando una pérdida de poder adquisitivo que podría ser irreparable». De hecho, añade, «hay algunas mejoras que a estas alturas de año ya no podrán aplicarse en 2025».