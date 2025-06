La Diputación refuerza los programas ayuda social y a la infancia en los concellos más despoblados

El pleno ordinario celebrado ayer en la Diputación de Ourense alcanzó apoyos unánimes en temas cruciales para los vecinos del rural ourensano. Entre los acuerdos más importantes alcanzados en su mayoría por unanimidad están las ayudas de tipo social para concellos, con más énfasis en los que están en grado dos o tres por su alto envejecimiento, pérdida de población y bajísima natalidad, que son 10 en el caso de esta provincia.

Momento de la votación de uno de los puntos del pleno de ayer. | I.Osorio

Así se aprobaron las bases en materia de cooperación y dotación de servicios, ayudas complementarias de atención a la infancia; mantenimiento de los Puntos de Atención a la Infancia (Pai y de ayudas para contratar personal técnico, con una dotación total de más de 500.000 euros dirigidos a concellos de menos de 20.000 habitantes y que fijan según su situación, desde los concellos «sin prioridad» a los de grado 1, 2 y 3, este último el más grave.

Fue uno de los acuerdos de ámbito social de un pleno provincial que aprobó la dotacion de una ayuda de cuatro millones de euros, en partidas desde 2024 al 2031 para l Plan de Regantes de A Limia, para renovar, modernizar y hacer más eficiente el plan de regadío de las explotaciones agrícolas.

Los objetivos del plan de modernización del riego de Limia incluyen «el ahorro y de la eficiencia del uso del agua de riego, la regulación de los recursos hídricos de la región, la introducción de técnicas más eficaces, la mejora de los ingresos agrícolas, la promoción de una agricultura sostenible y respetuosa con él medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de los agricultores».

Por lo que respecta a las proyectos de Ben Ourense, que pretenden un año más reforzar la ayuda en los municipios ourensanos, destinados a servicios complementarios de cuidado infantil s destinan 135.000 euros, dirigidos a servicios municipales, de gestión directa o indirecta, en horario diurno, con funciones de cuidado y atención fuera de la jornada escolar a niños y niñas de entre 3 y 12 años, como apoyo y asistencia a las familias para contribuir la conciliación de la vida laboral y familiar.

En cuanto a los Puntos de Atención a la infancia se dotan 115.000 euros, para que las subvenciones permiten mantener estos establecimientos municipales de guardería en municipios de menos de 5.000 habitantes, con e l objetivo de prestar apoyo a padres, tutores el cuidadores de menores de entre 3 meses y 3 años.

Finalmente la ayuda para el personal técnico recibirá 299.511 euros. Las subvenciones destinadas a las entidades locales con menos de 20.000 habitantes, tienen este apartado e objetivo de garantizarles la financiación para la contratación de personal para equipos sociales comunitarios, con diferentes perfiles profesionales y complementarios al de trabajador social. Esto incluye a las asociaciones que gestionan servicios sociales en un grupo de municipios con menos de 20.000 habitantes.

En otro orden de cosas se aprobó la adhesión de la Diputación al Centro Interuniversitario de Investigación de Paisajes Culturales Atlánticos (CISAPC), del que forman parte las res universidades gallegas y que tiene como función principal desarrollar investigación y generar conocimiento científico en e l estudio del territorio como espacio habitado, productivo, visitado.

También se incluyeron otros asuntos, como la ordenanza que regula la gestión del obradoiro de Gaitas e Instrumentos Tradicionales de la Diputación. También la delegación de competencias del Concello de de Xunqueira de Espadanedo a la Diputación para la gestión del impuesto de vehículos; el cambio en bjeto de lanas subvenciones que afectan a tres concellos y nueve entidades empresariales, sociales y deportivas.

Acuerdo para pedir a Interior que refuerce efectivos de la Guardia Civil en la provincia

En la sección de mociones del pleno se aprobó también con la abstención de PSOE y BNG una petición del PP, para instar al Ministerio de Interior a que, en coordinación con la Dirección General de la Guardia Civil, proceda a reforzar l personal asignado la provincia de Ourense.La moción también acordó solicitar al Gobierno central que aumente y mejore los recursos materiales, técnicos y de seguridad de los cuarteles y puestos de Guardia Civil que prestan servicio en la provincia para mejorar seguridad y dotar de sistemas eléctricos de emergencia, para que puedan prestar servicio igual ante situaciones imprevistas.Al pleno asistieron y más de una decena de alcaldes de los ayuntamientos afectados por los recortes en agentes y reducción de los horarios de los cuarteles, entre ellos el regidor de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, donde se registraron cerca de medio centenar de robos.La abstención de oposición (solo apoyó moción DO), permitió de igual que modo que saliera adelante, aunque El BNG presentó una enmienda en que señaló que hubiera preferido hablar de forma prioritaria, de una policía gallega».La portavoz popular Patricia Torres el no de la oposición y que esta moción es viera como algo político y no d seguridad.