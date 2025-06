13 medallas para la D.O. Ribeiro en el Mundial de Bruselas

La D.O. Ribeiro ha recibido un total de 13 galardones en el concurso internacional de vinos de Bruselas, una competición basada en una sesión de cata a ciegas de caldo blancos y tintos que tuvo lugar del 10 al 12 de junio en Yinchuan (Ningxia) China. Participaron 7.165 vinos procedentes de 49 nacionalidades.

Cuatro distinciones de oro recaen en los vinos Adega do Moucho 2021, de Francisco García Pérez; Pazo Tizón Cuvée 2022, de Pazo Tizón, S.L.U.; Ramón do Casar Treixadura 2024, y Ramón do Casar Lento 2021, ambos de Adega Ramón do Casar.

Las nueve medallas de plata han ido para los vinos Cunqueiro III Milenium 2024, de Bodegas Cunqueiro S.L.; Cuñas Davia A Xiada 2024, de Adegas Valdavia; Gran Leiriña 2024 Juan Míguez y El Godello 2024, ambos de Bodegas O’Ventosela; Pazo Tizón 2023, de Pazo Tizón, S.L.U.; Ramón do Casar Varietal 2024, Adega Ramón do Casar; Saramusa 2024 de Iván Vázquez Pateiro; Terra Minei 2024, de Francisco Fernández Sousa, y Torre do Olivar Expresión 2024, de Adegas Pazo do Mar S.L.

La presidenta del C.R.D.O. Ribeiro, Concha Iglesias, señaló que estos buenos resultados «confirman el buen trabajo de viticultores y bodegas».