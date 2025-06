Llegan las rebajas más madrugadoras y ponen en jaque al comercio local

El inicio ayer de las rebajas en las tiendas del Grupo Inditex, y en su locomotora Zara, supone el inicio extraoficial de esta campaña en el sector textil. Pero las rebajas de hecho han sido este año las más madrugadoras, ya que comenzaron en muchas grandes marcas y franquicias en junio, antes del calendario de verano, y con descuentos muy agresivos, que arrancaron con ofertas del 50 y hasta el 70%. Son campañas cada vez más adelantadas que el comercio local de Ourense asume con resiliencia y les obliga, afirman, a sumarse a los descuentos cuando aún no han hecho caja.

«La verdad es que este libertinaje es cada año peor y perjudica muchísimo a nuestro comercio de proximidad», reconoce Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio de Ourense. «Entendemos que el comerciante lo que quiere es vender, este año el verano tardó más en llegar, y cada temporada adelantan más las rebajas», explica. «Desde la federación gallega y la provincial seguimos solicitando un calendario con periodos definidos de rebajas, pues este libertinaje nos afecta muchísimo». Reconoce que «este calendario de cada grupo, como las marcas de El Corte Inglés, que fueron las primeras, crea incluso incertidumbre en el consumidor, que no sabe qué momento será el mejor para comprar, por si siguen bajando el precio del producto que necesita». Recuerda que «el Gobierno central es el que aplicó esta normativa de liberalización y es el que puede cambiar y volver a lo que teníamos hasta 2011».

Pero, pese a esta dura competencia, «la Federación Provincial cuenta ya con 32 asociaciones sectoriales y comarcales que suponen más de un millar de establecimientos locales, y en los últimos tres años, pese a que el asociacionismo no está en el mejor momento, volvimos a incorporar nuevas asociaciones de comerciantes, lo que demuestra que los empresarios ya entienden que la unión es fundamental para poder defender nuestros derechos y modelo de comercio».

Los comercios y el supermercado de Ponte Vella abrirán este domingo

El inicio de las rebajas se decide ahora de forma casi individual por parte de las grandes marcas y el pequeño comercio, pero la apertura dominical está regulada. Y este domingo, 27 de junio, está permitida la apertura al tratarse del primero del inicio de las rebajas.El Centro Comercial Ponte Vella, con su centenar de establecimientos de distinta índole, incluidos los de hostelería y el supermercado, abrirán este domingo de 11.00 a 21.00 horas.«Ayer ya se notó el arranque de las rebajas con el parking lleno a determinadas horas y mayor afluencia de público al incorporarse Zara a la campaña de rebajas», explica Óscar Sánchez, encargado de Marketing y Relaciones Públicas de Ponte Vella. Recuerda además que hay programas de dinamización específicos tanto de tipo lúdico entre otros para público infantil y de todas las edades para estos días. El comercio local, sin embargo, no va a abrir el domingo «porque no tenemos unas plantillas de personal que nos lo permitan; solo hacemos ese esfuerzo en fechas concretas como en las navidades», advierte la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense.