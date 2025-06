Alumnos gitanos reciben su reconocimiento educativo

La Fundación Secretariado Gitano llegó el año 2001 a Galicia para reducir la brecha de desigualdad de este colectivo. Se trata de la mayor Fundación no solo de España sino de Europa y tratan de defender los derechos y la promoción social de los gitanos centrándose en el empleo, la vivienda, la educación y la propia lucha contra la discriminación.

Remarcan la importancia del papel de la educación como instrumento para la inclusión social, además del propio desarrollo personal, ya que, pese a que las nuevas generaciones la instrucción es muy superior, el nivel educativo con respecto al resto de la población, sigue estando muy por debajo.

Actualmente, el 64,4% de los alumnos entre los 16 y los 24 años no finalizan sus estudios, mientras que el indicador es del 13% para el resto de la población. Por este motivo, quisieron hacer una entrega de diplomas a los alumnos de la Fundación de Ourense para brindarles «un reconocimiento por sus progresos», según explicó Estela Fernández, su coordinadora en la ciudad.

El acto tuvo lugar en el Centro Cívico A Cuña, donde normalmente se imparten las clases, pero este miércoles lo celebraron de forma especial, ya que se cumplen 600 años desde la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica.

Alumnos de todas las edades se reuneron junto a familias y profesores, quienes se mostraron orgullosos en un encuentro que pretende «dar visibilidad al alumnado gitano, que logra cumplir sus metas», señaló la coordinadora de la Fundación.

Manuel Romera, profesor del programa +Infancia de la Fundación Secretario Gitano, incide en el papel que tiene la Fundación sobre los estudiantes a la hora de motivarlos a la vez que «ganan autonomía para que el día que no estemos nosotros, puedan seguir estudiando. Además, los datos respaldan el hecho de que cuando existe un espacio así, de refuerzo gratuito y asistencia a la familia, los niños promocionan y mejoran, tanto la autoestima como en resultados. Funciona, y estamos muy contentos», añade.

El colectivo brindó un reconocimiento especial a Cristofer Jiménez, quien con 30 años asegura que retomó sus estudios gracias a la formación, y este curso terminó un ciclo medio de sistemas informáticos, por lo que dice sentirse «muy contento de haber alcanzado esta meta, que no ha sido fácil». «Ellos me animaron a volver a estudiar, yo solo quería trabajar pero ellos me enseñaron el programa Tándem, para estudiar y hacer prácticas en una empresa y me gustó. Les estoy muy agradecido y el siguiente paso es seguir formándome en programación web y multiplataforma», añade.

Por otro lado, está Moisés Machado, de 17 años, que va a repetir 4º de ESO y asegura estar contento y motivado de cara al año que viene en el que piensa sacarse el curso para después cursar una FP de protección civil. Moisés aseguró que la Fundación tiene un papel clave en esto, «nos sirve de mucho para apoyarnos, enseñarnos a hacer cosas que no sabemos hacer, la ayuda con los deberes o cuando nos sentimos mal también acudimos a ellos. Nos ayudan mucho, de verdad».

Patricia Tamayo, orientadora educativa del programa promociona reivindica el evento como «necesario para dar visibilidad ya que no se cree en estos niños y sigue creyéndose que faltan mucho a clase o que no valoran los estudios y no es cierto».