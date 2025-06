La primavera en la que el liderazgo sindical mudó de género

Esta primavera y, en cuestión de semanas, el timón del sindicalismo ourensano ha cambiado de manos y la coordinación de la lucha sindical se conjuga por primera vez íntegramente en femenino. UGT, CC OO y CIG han hecho posible en Ourense una foto para la historia local, al votar en sus respectivos congresos y asamblea comarcales a tres mujeres para dirigir estos tres sindicatos mayoritarios en la provincia.

Dorinda González fue elegida en la cita congresual de marzo nueva secretaria general de Comisiones Obreras Ourense. El congreso de UGT escogió en abril a Noemí Álvarez como secretaria general de este sindicato en Ourense y, este mismo mes de junio, Xulia González era refrendada por la IX asamblea de la CIG como su primera secretaría comarcal de Ourense .

Las tres son profesionales jóvenes, independientes y madres —en el caso de Xulia de hijos aún muy pequeños ya mayores de edad—, por lo que les une «el saber de primera mano lo que es conciliar la vida familiar , laboral y sindical». Algunas de ellas coincidieron personalmente por primera vez para esta foto de FARO. Representan formaciones de distinto signo pero las tres confían; «en el diálogo entre todos, porque la lucha por los derechos de los trabajadores es más necesaria que nunca y queda aún mucho por hacer».

Tres mujeres, una sola lucha

La nueva secretaria general de UGT-Ourense, tiene un hijo de 21 que es ya independiente y no es liberada sindical, sino que trabaja en Coasa, empresa de componentes de aeronáutica, «en los turnos de mañana, tarde o noche que me toquen». Lleva años de sindicalismo activo, porque «me gusta defender los derechos de la gente, trabajar por una sociedad mejor» afirma. No minoriza ningún área de trabajo, aunque «veo prioritario ayudar a los jóvenes a encontrar su primer trabajo, algo que le niegan as exigirle experiencia y proteger a los parados mayores de 55 años, con grave dificultades para volver al mercado laboral».

Pide respeto para el sindicalismo «que encierra muchas horas de trabajo detrás» y ve mucho por hacer en sectores mayoritarios muy precarizados en la provincia como comercio, hostelería, textil, limpieza y entre otros. Confía, al igual que las otras directivas sindicales en que no haya involución por cambios políticos «tras tantos logros conquistados, también en el ámbito de la mujer».

Con igual emoción por formar parte de esta foto histórica con las otras do líderes sindicales, llega al cargo Dorinda González, nueva secretaria de CC OO-Ourense. Nacida en 1969, liberada sindical de su puesto de funcionaria con destino en residencia de mayores como auxiliar de enfermería, con varios años de trabajo sindical, los últimos en cargos ejecutivos con su antecesora, Ana Barrios.

Considera que una provincia «con tantos trabajadores sin convenio que dependen del salario mínimo interprofesional·» debe de apostar por la afiliación sindical «pues se avecinan posiblemente tiempos complicados. No es solo conseguir más derechos, no mantener los que tenemos, y eso solo se consigue con la lucha». Devaluar la labor de los sindicatos como algunos pretenden « no es válido, porque ese trabajo es imprescindible y tiene que haber gente al frente para hacerlo».

Entre sus múltiples prioridades, destaca que «en Ourense hay más jubilados que cotizantes, y hay que defender esa reforma laboral que mantenga el empleo y garantice las pensiones . En cuanto a si el diálogo puede ser aún más fluido con este pleno de mujeres, entiende que «la unión siempre es importante, y la perspectiva de género aporta y suma, en todos los ámbitos de la vida».

Tienen todas respeto, que no miedo, a pasar al primer plano del sindicalismo «esto impone, no era algo que tenía previsto» indica Dorinda, «habrá que prepararse aún más a fondo» afirma.

Xulia González, la nueva secretaria comarcal de CIG en Ourense y primera mujer en un puesto que llevaron antes históricos como Etelvino Blanco o hasta hace unos días Anxo Pérez Carballo, recibe «con enorme alegría» ese creciente incorporación de las mujeres. Tiene 48 años y dos hijos aún muy pequeños. Antes de aterrizar en la central sindical trabajaba en Aspanas como educadora social y en sus centros especiales empleo «tristemente desaparecidos como Aspanas Termal y Aspanas Re Reciclado», explica.

Lleva ya más de ocho años con vida activa en las ejecutivas comarcales de la CIG . Se entrega a esta etapa con total «·respeto e ilusión.«Ser madre de dos hijos de 3 y 6 años, solo es un reto más en el plano de la conciliación, que me permite entender lo difícil que es compaginar para tantas mujeres que vienen a pedirmos que les ayudemos a solicitar una ayuda de conciliación.»

Sin perder la perspectiva nacionalista de su sindicato, Xulia mantiene que «el sindicalismo que defenderemos es aquel que lucha por las persona y la sitúa en el centro».

Reconoce que «era ya el momento de que las mujeres, que llevan años defendiendo a sus compañeros y sus derechos desde numerosas comités «·estuvieran en este primer plano». Le preocupa como al resto « acercar al a gente joven al sindicalismo que sean partícipes de su futuro y el del resto de trabajadores para que haya relevo».

Subraya que hay un Ourense «con muchos sectores débiles, como el de la alimentación, con empresas con beneficios millonarios que no pagan a sus trabajadores ni el salario mínimo interprofesional ni les dan el descanso exigido». Cree que este lucha en pleno auge estos días, por estos trabajadores, ha visto ya «una gran unión entre sindicatos, y so eso fundamental; mi primera sensación es que habrá diálogo»

Mujeres, profesionales independientes y sindicalistas de raza, saben que se enfrentan a problemas a veces cronificados . Ahora es una nueva mirada en femenino, la que tratará de resolverlos.