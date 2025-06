Abanca lleva su formación digital a los mayores de Espadanedo y de Castrelo de Val

Abanca continúa esta semana con las acciones formativas de la cuarta edición de su plan de formación y capacitación digital de personas mayores. Esta semana están previstas dos nuevas sesiones en Castrelo do Val (martes 24) y Xunqueira de Espadanedo (miércoles 25).

El contenido de estas formaciones estará centrado en el uso de los cajeros automáticos y consejos sobre prevención de fraude y ciberseguridad. Además, durante la formación se resolverán todas las dudas que planteen los participantes.

La sesión en Castrelo do Val será hoy 24 de junio a las 11.00 horas en la Biblioteca Casa do Concello de Castrelo do Val. La de Xunqueira de Espadanedo mañana 25 de junio a las 11.00 horas en el salón de actos del concello de ese municipio.