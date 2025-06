Rubén, premio a 32 años de tesón en la venta del cupón en el CHUO

Si hay un rostro conocido dentro de esa «familia ciudadana que es la de los vendedores del cupón de la ONCE en la ciudad, ese es el de Rubén Rodríguez. Lleva desde 1993 con una ubicación fija y sin duda una de las más transitadas, la entrada del Complejo Hospitalario de Ourense. Y acaba de recibir un premio al tesón y a los buenos resultados, tras ser elegido Vendedor del Año de la ONCE 2024 en Galicia.

«Ya somos parte ya del mobiliario urbano: el barrendero, el quiosquero de la prensa o yo”. bromea el "·Vendedor del Año" de la Once. Lo que más le gusta, afirma, «es el contacto con la gente y, desde hace 13 años, «también vivo en ese barrio».

La organización reconoce con este galardón «el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de loterías sociales, seguras y responsables, en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE», explican.

“Es un reconocimiento que me emociona mucho aunque no me lo esperaba; seguro que en Galicia hay vendedores mejores que yo”, aseguró Rubén tras recibir su premio: un cupón de la ONCE serigrafiado con su imagen.

La entrega tuvo lugar delegación de la ONCE en A Coruña, en la que ha sido elegido entre un grupo de nueve vendedores finalistas de toda la comunidad autónoma.

