Agradecimiento por la lucha de toda una vida

Ellas son Azucena González y Chus Canitrot, dos mujeres que puede que hayan pasado desapercibidas para muchos, pero que sin duda, merecían que ayer la Confederación Intersindical Galega, CIG, de Ourense, les rindiese un modesto homenaje con motivo de su reciente jubilación para agradecerles una vida dedicada a defender los derechos de los trabajadores.

«Este es un homenaje que un grupo de compañeros y compañeras del sindicato le hacemos a dos trabajadoras jubiladas desde hace poco, que suman entre las dos muchas décadas de militancia y siendo delegadas sindicales», explica Anxo Pérez, exsecretario comarcal de la CIG. «Creemos que muchas veces se hacen despedidas a dirigentes o gente notable pero no se le hacen a gente que puso al sindicato donde está ahora. A gente que lo dio todo y arriesgó su propia integridad laboral, por eso nos parecía una buena idea darles una despedida muy merecida».

Ambas suman más de 60 años dedicados a la militancia y 80 de vida laboral. Azucena empezó a trabajar a los 15 años en la empresa de Adolfo Domínguez y dice estar muy bien en este día especial ya que, «esto no hay dinero que lo pague, el poder estar en casa sin preocupación de tener que levantarme a las seis de la mañana como me levanté durante 50 años».

Las homenajeadas, junto a sus compañeros de la CIG. | I. Osorio

Relata que desde el año 1986 se vivieron muchas cosas, malas y buenas, entre las que destaca la unión que siempre hubo entre los compañeros hasta el punto de no echar de menos el trabajo, pero «el sindicato y estar con esta gente, sí», confiesa Azucena.

Por su parte, Chus Canitrot, antigua empleada de la empresa de automoción Hispaplasti, también presume de la tranquilidad que le ha brindado esta nueva etapa en su jubilación ya que, aunque no haya noches perfectas dice, «se descansa de otra manera».

«Sigo participando, de momento, mientras pueda, saben que cuentan conmigo para lo que les haga falta», comenta sobre su relación con la CIG, además de resaltar, como su compañera, la buena relación que tuvieron dentro de este sindicato.

Sin embargo, no olvida los malos momentos. «Si das la cara y quieres defender lo tuyo y lo de los trabajadores, siempre te van a poner la zancadilla, y más siendo mujer. Pensaban que me iban amedrentar. Pero no fue así», zanja Chus.

Cuando comenzaron era mucho más difícil para las mujeres por lo que mandan un mensaje para las que están comenzando y quieran seguir su legado. «Las que estáis empezando, no lo penséis. Se consiguieron muchas cosas, y no hay que perderlas», aconseja Azucena.

«Tener fuerza, dignidad e ir siempre con la verdad por delante», remarca Chus para las nuevas generaciones, «y no tener miedo nunca».