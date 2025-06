Jácome presenta un presupuesto de 116 millones y solo un millón para inversiones

Los grupos de la oposición tienen ya el proyecto de presupuestos del Concello de Ourense para 2025, el primero que presenta el gobierno local de Gonzalo Pérez Jácome desde hace cinco años, un lustro en el que ha estado trabajando con presupuestos prorrogados. El proyecto presentado ayer asciende a 116 millones de euros y la gran «sorpresa», aunque fuera en parte anunciada, es que oculta el capítulo real y fundamental de unos presupuestos, el de inversiones para la ciudad, para el que deja menos de un millón de euros del total, en concreto 977.328 euros.

El objetivo es, según la oposición, seguir decidiendo en solitario y «a salto de mata», según el BNG, las obras que hará en lo que resta de ejercicio, pues solo queda medio año para terminarlo, e ir presentado proyectos a pleno con cargo al remanente de tesorería

Esa pírrica cantidad de menos de un millón de euros para inversiones, la más baja en un capítulo seis, responde a ese modelo reconocido ya como método en la propia memoria de Alcaldía, de recurrir a un procedimiento extraordinario, las modificaciones de crédito, como algo habitual y llevarlas a pleno para forzar a la oposición a aprobar las partidas, salvo amenaza de culparlos luego de dejar a ese barrio o colectivo sin una obra o sin su escalera mecánica, como ya han dejado claro PSOE y BNG.

Personal, 40,3 millones

No obstante, en la densa documentación enviada al resto de grupos y que se analizará con ellos en la comisión de pleno de la próxima, abriéndose luego un plazo de diez días para presentar enmiendas al presupuesto, queda claro que el capítulo de Personal se lleva la tercera parte del presupuesto anual, al superar los 40 millones de euros, en concreto llegará a los 40.377.119 euros.

En todos estos capítulos de ingresos y gastos se incluye siempre el presupuesto del Consello Municipal de Deportes, pues de esos 40, 2,3 millones son para el personal de estos servicios deportivos.

El otro gran mordisco a los ingresos se lo dará el capítulo de gastos corrientes, bienes y servicios, en el que se incluye el apartado dedicado a público y mantenimiento del ente municipal, que asciende este año a 71.265.540 euros.

En el capítulo de ingresos, la fuente de financiación más importante serán los ingresos directos, que pagan los ciudadanos, con una previsión de casi 43 millones de euros este año.

Como ya explica la memoria de Alcaldía, este presupuesto de 2025 implica una variación sustancial sobre el de 2020 —que fue de 103.126.170 euros— con un incremento de 13.232.899 euros, es decir un 12,83 % más.

Este aumento , tanto en los ingresos como en los gastos —se justifica desde una perspectiva general toda vez que la comparativa se efectúa con los datos del año 2020. Es decir, cinco años en los que, especialmente a partir de 2022, se produjo un incremento de los costrs de la vida, en un escenario de inflación superior a años anteriores a 2020, que repercute tanto en los ingresos y gastos municipales.

BNG: «Un modelo caótico»

El portavoz nacionalista reitera que estas son «son unas cuentas para la gestión del día a día municipal, una mera actualización de las cuentas de 2020 a la realidad que vivimos, pero que consolidan el modelo caótico de gestión llevado a cabo desde hace seis años por Democracia Ourensana», de ahí que ya anunciara su intención de gestionar a golpe de modificaciones de crédito. «No aparece recogido ningún proyecto que permita planificar a corto y medio plazo el desarrollo del Concello».

Esta ausencia de inversiones y de proyectos estratégicos es para el BNG «la constatación de que seguiremos viviendo a salto de mata y en base a las ocurrencias que vayan surgiendo. Es decir, las obras y los grandes proyectos que Ourense necesita para su segunda gran transformación no aparecen por ninguna parte».

María Fernández alega que «ahora que parece que el presupuesto municipal va adelante, esperamos que se puedan solventar los defectos más relevantes y urgentes, así como las carencias que actualmente sufre nuestra Administración local».

Relata entre esas lagunas que espera solvente el nuevo presupuesto, las concesiones en precario o el periodo medio de pago a proveedores.

Carencias, según el PSOE

Insiste, no obstante, en que hasta que no se convoque la Comisión de Pleno no dispondrán del expediente completo para hacer un estudio en profundidad para aportar todas aquellas enmiendas que «mejoren el proyecto» actual. «De lo poco que conocemos, sí podemos destacar que tiene bastantes vicios importantes, como la ausencia de inversiones, la ausencia de una planificación a largo plazo, o la mejora de infraestructuras relevantes que dejan que dependerán de modificaciones de crédito y con un remanente de tesorería que ya está bastante comprometido por las deudas contraídas por el gobierno municipal».

También destacan que no han visto por ahora inversiones en materia de vivienda, una de las necesidades más urgentes en la ciudad para todos los segmentos de edad, pero en especial para los jóvenes, así como en igualdad o en el capítulo de bienestar social y dotar adecuadamente los servicios sociales.

Los distintos grupos municipales de la oposición, PP, PSOE y BNG ya anuncian que van a presentar enmiendas al proyecto de borrador de presupuestos, antes incluso de conocer a fondo toda la documentación que incluye además varios repartos de Intervención en determinados capítulos y proyectos, entre ellos la presunta insuficiencia de crédito para acometer las obras de Parque Coto Canedo que comenzaron este año.La concejala del PSOE