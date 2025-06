Termas gratuitas de A Chavasqueira: "¡Al fin abiertas!. Esto es la gloria"

«Ya teníamos ganas de que esto se pusiera a punto. Aunque veníamos muchas veces como usuarios, pese estar precintada, que abra ahora con los permisos del Ayuntamiento es estupendo.¡Por fin!. Estarán aún más cuidadas. Esto es una gloria», explica María Vázquez, una de las usuarias de las termas de uso gratuito de A Chavasqueira, ribereñas al Miño, que disfrutaban ayer del primer día de reapertura oficial de uno de los enclaves termales más queridos por los vecinos de la ciudad, después de 9 meses precintadas y con el cartel de prohibido el baño, algo que casi nadie tomaba en cuenta. Pero ahora y desde ayer. el horario de apertura es controlado, de 10.00 a 23.00 horas, con la obligada figura del vigilante y control de aforo máximo en las pozas. Como marca la estricta norma gallega de aguas de usos lúdicos, que tanto afectó al modelo ourensano.

Constantino uno de los usuarios que velaron por la limpieza de las termas durante el cierre / I.O.

Constantino uno de los bañistas que limpió las pozas termas de forma altruista durante el cierre: "Ahora puedo descansar. Ya las limpia el Concello"

«Ya era hora; por fin puedo descansar», bromeaba ayer uno de los bañistas históricos, Constantino Gago, que lleva décadas utilizando estas surgencias termales antes incluso de que existieran la pozas. «Soy amante de estas instalaciones», afirma quien fue en estos meses el capitán «de un grupo de usuarios que nos encargamos, desde que bajó el caudal del Miño, al ver que el Concello no las ponía en marcha, de tener todo limpio; primero quitábamos la suciedad con cepillos y luego limpiábamos con la manguera antes de llenarlas».

«Lo hacíamos por nosotros y por el resto de personas que seguían acercándose a darse un baño. Desde ayer ya solo me dedico a disfrutarlas. Ahora que las limpie el Concello», afirma.

Rosa maría con su hermana, en la reapertura de las termas / I.Osorio

Rosa : "No hay donde beber; ayer pusieron un letrero en la fuente de las termas que dice que no es agua potable y era la que bebíamos desde hace años"

Entre los usuarios que pese a la prohibición no dejaron de utilizar eventualmente este entorno termal estaban ayer Rosa María y su hermana. «Vengo desde hace tres años y pudimos seguir utilizándolas cuando no estaba cubierta gracias a esos vecinos tan generosos que las cuidaban».Considera que «una de las deficiencias de este entorno termal, que le encanta «es que no hay ni donde comprar un agua o un helado y nos quitaron la fuente, pues desde ayer colgaron un cartel que dice que no es agua potable, cuando bebimos siempre de ellas desde hace años», indica.

Tito, uno de los bañistas que disfrutan de las termas ya reabiertas / I.O.

Tito: "Este es un lugar bellísimo, creo que deberían de potenciarlo más"

Para Tito, «poder disfrutar de nuevo de estas instalaciones es estupendo, porque este es un entorno bellísimo», explica. Le preocupa la seguridad de los bañistas que se adentran en la zona de río y considera que estas termas son «una maravilla, y creo, de verdad, que deberían de potenciarlas. La gente que viene de fuera queda muy sorprendida».