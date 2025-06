Las termas públicas de A Chavasqueira reabren hoy tras 9 meses cerradas

El Concello de Ourense reabre hoy las pozas termales de A Chavasqueira, en este caso las de uso público y gratuito, situadas en la orilla derecha del río Miño, tras nueve meses cerradas, debido, entre otras causas, a las crecidas del Miño. El horario de apertura será de 10.00 a 22.00 horas de forma ininterrumpida, con vigilante y control de aforo , como marca la norma autonómica de aguas termales de uso lúdico.

Según confirmó ayer el gobierno local, la apertura es posible «después de que en los últimos días se estabilizara el nivel del río, lo que permitió realizar los trabajos de limpieza, desinfección, arreglo y acondicionamiento del espacio necesarios para su puesta en funcionamiento»

Las instalaciones contarán ya desde hoy con el mencionado servicio de vigilancia, de la firma que ganó la licitación para el control de los espacios termales ribereños. La previsión era poner de nuevo en marcha ambas pozas termales el 1 de abril, que entraba en vigor el contrato de vigilancia, pero los contratiempos climáticos y posteriores reparaciones lo retrasaron.

La reapertura coincide en el tiempo con las críticas realizada ayer en sus redes por la plataforma ciudadana Asociación Amigos das Termas, que lamentaba que todavía estuvieran 15 pozas cerradas en la ciudad, de las 17 dotaciones termales públicas y gratuitas con las que cuenta la urbe, entre ellas estas de A Chavasqueira.

También denuncian el mal estado de las zonas de césped de todo el ámbito termal que está seco, «mientras en el entorno de las instalaciones de Oira «·el césped está cuidado y verde»·, afirman.

El PP dice que el Concello no tramitó la legalización de Muíño da Veiga

Con la reapertura de tantos meses, de las termas públicas de A Chavasqueira, y a la espera de que reabran las otras termas de pago de A Chavasqueira cuya reconstrucción está casi rematada, hay aún 12 pozas,l incluida la piscina termal de As Burgas cerradas al público.Ante la prohibición del baño por parte de la Xunta en las Termas do Muíño, el grupo municipal del PP preguntó ayer en xunta de área, si el Concello había iniciado la tramitación para la declaración de aguas termales de Muíño da Veiga, pero «no dieron respuesta, lo que quiere decir que no agilizaron ningún trámite; el termalismo sigue sin importarle a este Gobierno local» lamenta el PP.