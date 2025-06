El PP urge una batería de medidas para atajar «la alta criminalidad" en determinados barrios de Ourense

Ana Méndez, Ana Belén Vázquez y Noelia Pérez, portavoz municipal del PP en el Concello de Ourense, diputada nacional y diputada en el Parlamento de Galicia, respectivamente, comparecieron ayer de forma conjunta, como símbolo de un trabajo unido de sus representantes en todas las cámaras, para dar a conocer la batería de propuestas elaboradas por el PP para atajar «la alta tasa de criminalidad» en Ourense y que se sitúa según los últimos datos del Ministerio del Interior, indicó Ana Belén Vázquez, «un 10% por encima de la media gallega y un 14% más de la media nacional» .

Entre las principales medidas, el PP propone que el Concello convoque la Xunta Local de Seguridad y un pleno extraordinario urgente, con participación de los vecinos, para abordar acciones a acometer; un plan de seguridad 2025-2030; videocámaras en las calles como medida no solo disuasoria, sino que facilite la investigación policial en caso de delito, y reforzar las plantillas de Policía Nacional y Policía Local, entre otras.

En este sentido, piden que se despliegue una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Local, aprobada desde 2015 con 30 miembros, pero incompleta.

«Hay miedo generalizado»

La portavoz municipal del PP, Ana Méndez, reconoce que «hay un alarmismo social y miedo generalizados entre los vecinos, que temen por su seguridad en las zonas más afectadas».

Desde el Partido Popular, «reclamamos con urgencia que se refuercen medidas de seguridad en los barrios, en especial en los más problemáticos, que son A Ponte, O Vinteún o el casco histórico». También vigilancia «en la estación de tren, para controlar qué entra en nuestra ciudad».

Creen que falta también colaboración «interinstitucional y policial» y recordaron que ya se hicieron numerosas peticiones a través de alguna moción y otras propuestas rechazadas por el gobierno local.

Por su parte, la diputada nacional Ana Belén Vázquez recordó que, tras dos años de denuncias del PP por la presencia de okupas en las antigua naves de Reverter, a petición de los vecinos, «nos enteramos que esas naves eran de Adif y no nos lo decían».

22 okupaciones

También recordó que mientras la Subdelegación del Gobierno minimizaba la problemática okupa en Ourense, en la respuesta que le dio Interior a preguntas de los diputados del PP, «aparecen ahora 2 okupaciones, en 2024».

Noelia Pérez recordó ese trabajo coordinado de todos los representantes del PP en las distintas cámaras «para darle voz a los vecinos afectados por la inseguridad, a los que nadie escuchaba».

Explica que «los vecinos venían al Concello a denunciar la okupación de las naves de Adif y les decían que no era competencia municipal; y lo mismo la Subdelegación. La prueba es esa moción que llevamos en el mes de abril y no la debatieron; esa fue la prueba de que la inseguridad vecinal no les preocupaba.».

Reconoce que «el propio urbanismo puede inducir a esa inseguridad, como ocurre en O Pino, donde los vecinos llevan años denunciando que hay unos setos enormes en los que se mete gente y dan temor a los niños que bajan del bus». Considera el PP que sí hay responsabilidad del Concello en materia de seguridad, aunque el alcalde lo haya negado en el pleno y que, responsabilidad es convocar ya la Xunta Local de Seguridad.

«Pedimos la comparecencia de Marlaska y a las dos semanas hizo la redada; algo valió»

La diputada nacional Ana Belén Vázquez recurrió a los datos del Ministerio del Interior, para señalar que «desde 2018 pasamos en Ourense de 935 delitos a 1.213; las peleas en las calles subieron en este período un 15%; los delitos contra la libertad un 23%; los robos con fuerza en establecimientos y edificios un 62%». Indicó además que la tasa de criminalidad según los mismos datos creció un 11,5 % más en Ourense y un 29,7 % desde 2018. Subraya que son « son datos del Gobierno de marzo de este año, en los que la inseguridad ya había despuntado, y fue ese mes cuando los diputados del PP por Ourense presentamos una pregunta al Gobierno central sobre qué iba a hacer en esos puntos de la ciudad problemáticos y la respuesta fue que ya hablaron con la presidente de la asociación vecinal de Ponte Canedo para tener más información», lamenta Ana Belén Vázquez.Tras reiterar con preguntas más concretas pidiendo medios, «seguimos sin respuesta», afirma, por eso solicitaron la comparecencia urgente del ministro del Interior, Marlaska. «Dos semanas después fue la redada en Ourense. Algo debió de valer».

Por su parte, la portavoz municipal, Ana Méndez, indicó en lo referente a la aparición de las patrullas ciudadanas, algunas lideradas por Frente Obrero, en barrios con problemas de inseguridad que «los propios vecinos ya dijeron que no tienen nada que ver con estas patrullas; lo que no podemos es crear más alarma al respecto» .Noelia Pérez, en calidad además de vecina del barrio de A Ponte, en donde han nacido algunas de esas patrullas dispuestas a asumir la seguridad por su mano, recordó ayer que «lo que se le está transmitiendo a los vecinos es que la única opción es siempre denunciar, llamar a la Policía y acudir a los cauces legales. Tienen que ser las fuerzas de seguridad del Estado y no otros las que trabajen en esto».