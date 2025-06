Cruz Roja y Policía ofrecen pautas para prevenir estafas a los mayores

“Toda persona que dejen entrar en su casa es un peligro para ustedes. En su casa no entra nadie” fue una de las frases iniciales y más contundentes de Ramón Carnero, agente del departamento de participación ciudadana de la Policía Nacional de Ourense, para advertir de las estafas contra las personas mayores, las más vulnerables ante este tipo de violencia.

Ofrecida ayer por Cruz Roja Ourense dentro de su proyecto “Buen Trato a las Personas Mayores” en colaboración con el Plan de Mayor Seguridad del Ministerio del Interior, la charla tuvo como objetivo prevenir a los asistentes de los diferentes tipos de robos y estafas organizadas enfocadas a este colectivo.

“Uno de los casos que más se da son las revisiones técnicas. Pero las empresas antes de hacer una revisión lo advierten siempre”, prevenía Carnero a la hora de explicar la estafa de “el falso técnico”. Revisar este tipo de anuncios o comprobar su veracidad con el número del servicio técnico de la susodicha compañía pueden ayudar a resolver la situación en el momento.

Asistentes escuchan a uno de los voluntarios. / Iñaki Osorio

Sin embargo, este no es el único escenario donde mayores deben tomar precauciones. Entre los asistentes, varios admitieron haber sufrido robos por la calle. Marisol, de 70 años tuvo tiempo de pedir ayuda en el supermercado, no como a Concha de 83 quien admitió que “todo lo que explicó, exacto, me lo hicieron a mí” para robarle la cartera. De ello, la importancia de cuidar el bolso, teléfono u otros objetos preciados.

Resaltan de igual manera la importancia de ir acompañados, sobre todo cuando se pretende sustraer grandes cantidades de dinero del banco.

Estafas por internet

No fiarse y apelar al sentido común son las principales recomendaciones en un momento en el que la IA (inteligencia artificial) es capaz de replicar hasta las voces de nuestros seres queridos para pedirnos dinero. Estafas como la del “familiar en apuros” donde se recomienda a los mayores que fijen una palabra clave con los suyos para poder identificarlos. Aunque la mayoría admiten que “ya la conocían” y que por el teléfono sí que “no se fían de nadie”.