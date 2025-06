El juez Esteban Basalo: «Hay una crisis de la autoridad y un claro ataque a la independencia judicial»

Ser juez en una villa le ha aportado relaciones «cercanas» con otros operadores jurídicos y con los ciudadanos. Basalo recuerda en la entrevista el caso de un joven contra el que acordó prisión provisional.

«Tenía un problema de adicción a sustancias y la violencia se le había ido de las manos. No había más remedio que adoptar la medida. La madre del detenido estaba fuera, fui a hablar con ella y le expliqué que iba a dictar prisión. Se echó a llorar, le cogí la mano y le dije: ‘Sé que usted hoy no lo ve así, pero es la mejor decisión que puedo tomar, no solo para proteger al resto de personas sino también a él mismo’», relata el juez. Meses más tarde, el joven «era alguien totalmente distinto». Cuando volvió a ver a la madre, la mujer le dio las gracias por la decisión.

«Enviar a una persona a prisión es una responsabilidad que no desaparece, aunque la primera vez impresiona más», reconoce Basalo. «Es una decisión que no se toma a la ligera, sino que debe adoptarse de un modo bien fundamentado, con la existencia de indicios claros y con razonamientos sobre los riesgos que justifican la prisión provisional, como el de fuga o de reiteración delictiva», resalta. «Da tranquilidad que, después de que las defensas hubieran recurrido los autos de prisión, la Audiencia no me haya revocado una sola de las prisiones adoptadas en Chantada y O Carballiño», destaca.

La adicción a la droga es uno de las cuestiones que incrementan el riesgo de cometer un delito. «No existen justificaciones pero sí una multiplicidad de factores que pueden ser detonantes. La adicción es uno muy repetitivo. Hay personas que experimentan un gran cambio cuando dejan de ser adictas y están en manos de profesionales. Solo con ver la cara de algunos investigados que han dejado ese problema sabes que han cambiado. Es el mejor camino para corregir la vida», expone Basalo.

«La desestructuración familiar también supone otro factor de riesgo. En delitos de violencia de género pesa la existencia de una cultura machista que hace que esos hechos sigan existiendo, a nuestra desgracia», completa.