A recreación que lembra a orixe da Festa do Boi de Allariz

A Festa do Boi de Allariz, considerada de Interese Turístico Galego, chanta a base histórica da tradición nos comezos do século XIV. Daquela habitaba a vila medieval de Allariz unha comunidade xudía que vivía no barrio de Santo Estevo, fóra da cidade amurallada, dentro da que residía a poboación cristiá. Durante o Corpus, os xudeus aproveitaban que a procesión saía extramuros para desafogar a frustración acumulada, por medio de berros e insultos ao paso da comitiva cristiá. A crónica de historia asegura que Xan de Arzúa, un fidalgo de Allariz moi relixioso, quixo poñer fin a esta situación e, na celebración de 1317, montou a lombos dun boi.

Acompañado por varios criados e cargado de sacos con formigas, encabezou a procesión do Corpus. Cando os xudeus apareceron co afán de boicotear o acto como tiñan por costume, entre cornadas e chuvia de formigas Xan de Arzúa rematou coa intromisión. Ese feito histórico lembra a tradicional procesión da Festa do Boi que se conmemorou este domingo de novo. Foi a segunda de nove xornadas de celebración.

Grupos participantes na tradición de Xan de Arzúa. / ROI CRUZ

Grandes e pequenos desfrutan da Festa do Boi de Allariz. / ROI CRUZ

Trala recreación histórica da procesión medieval de Xan de Arzúa, celebrouse un xantar popular no campo da Barreira. Pola tarde actuaron os distintos gremios no concurso de trobadores. A xornada rematou coa saída do boi, a segunda tralo estreo deste sábado. Este lunes comezará o percorrido dos animais a primeira e a última hora, así como a primeira celebración infantil do boi. A programación en Allariz coa súa festa grande continúa ata o día 22.