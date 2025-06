Del césped al móvil: inspirar a miles con rutinas saludables

En los entrenamientos de la Unión Deportiva Barbadás, se le ve concentrado, entregado y con la energía del que ama lo que hace. Pero al terminar la sesión, mientras otros desconectan, Daniel Cunha sigue activo: graba, edita, publica, responde mensajes. Su móvil se convierte entonces en su segunda herramienta de trabajo. Lo que para muchos sería una carga, para él es una extensión natural de su vida como deportista. «El fútbol es mi prioridad, pero las redes me permiten compartir lo que soy y motivar a otros», confiesa el jugador que tiene en el fútbol su afición y en las redes sociales un oficio al que prestan atención más de 93.000 personas.

Aunque brasileño-portugués de origen, este joven jugador lleva cerca de un año viviendo en Ourense y jugando con el Barbadás. Su llegada a la ciudad fue más que un cambio de equipo: «Esta tierra forma ya parte de mi historia personal y profesional. Me siento conectado a Ourense y eso también se refleja en lo que muestro online», defiende. Lo que comenzó como una simple idea —grabar sus entrenamientos diarios— ha ido creciendo hasta convertirse en una comunidad sólida que sigue su evolución, tanto dentro como fuera del campo.

El público

Su perfil de Instagram, dancsanches, acumula ya 93.440 seguidores, una cifra que impresiona y que no se ha construido de un día para otro. Ha sido fruto de la constancia, la autenticidad y una rutina que comparte casi como si fuera un diario de vida saludable. «Entreno todos los días. Un día pensé: ¿por qué no compartir esto y motivar a otros?’», recuerda. Desde entonces, cada publicación tiene un propósito: dar ejemplo. Esa voluntad de mostrar el proceso completo, sin idealizarlo, ha conectado especialmente con jóvenes que buscan mejorar su condición física o iniciar un cambio de hábitos.

El feedback que recibe lo confirma. Le escriben personas que quieren iniciarse en el deporte, que necesitan un empujón para retomar el gimnasio o que simplemente agradecen sus consejos sobre alimentación o descanso. «También me siguen futbolistas jóvenes, o entrenadores que me dan su punto de vista. Hay de todo, y eso es lo bonito: que cada uno encuentra algo que le sirve», dice ya desde Río de Janeiro a donde regresó tras finalizar la liga con los de Guillermo García.

Más allá del filtro

Su cuenta de Instagram persigue mantenerse lejos del contenido artificial o prefabricado, buscando «apostar por la autenticidad y la constancia.». «Muestro mi rutina real, sin filtros ni excesos. Soy futbolista, pero también una persona normal que entrena, falla, mejora y aprende cada día. Quiero que la gente vea que no se trata de ser perfecto, sino de ser constante», defiende Cunha que, lejos de lo que se pueda imaginar, asegura que detrás de cada publicación hay planificación, edición y un mensaje claro. No se trata de subir una foto, «se trata de inspirar a otros».

La red familiar

«En casa me apoyan un montón. Mi familia incluso me da ideas para vídeos», dice para ilustrar que en este proceso que, por el momento, gestiona por sí mismo, no está solo, cuenta con una red de apoyo que, con todo, no está exenta de chascarrillos «en el vestuario siempre hay bromas, claro, pero todo en buen tono. Algunos incluso me preguntan por rutinas o me piden consejos de entrenamiento, el ambiente es muy sano».

Si tiene que remontarse al inicio de su trayectoria en redes no tiene dudas a la hora de recordar qué negocio fue el primero en animarse a colaborar, «fue una pequeña marca de ropa deportiva y recuerdo que sentí una mezcla de sorpresa y orgullo. Es bonito ver que tu trabajo empieza a llamar la atención». Desde entonces llegaron muchas más para quedarse.

Ventana al futuro

Daniel Cunha ya piensa en grande, mientras sigue grabando y editando todo él mismo porque «me gusta tener el control creativo, saber que lo que subo me representa» mira al futuro con optimismo, ve «crecimiento» en la creación de contenido deportivo porque «cada vez más gente busca entrenar desde casa o seguir rutinas prácticas» y con ese foco su deseo es «tener una marca propia enfocada en entrenamiento funcional o rendimiento deportivo».