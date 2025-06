Allariz festexa a súa tradición do boi, cuxa orixe se remonta ao século XIV

Allariz viviu onte o primer día de un total de nove de programación da súa Festa do Boi, declarada de Interese Turístico de Galicia dende o ano 2026. A xornada contou cunha comida campestre con moita participación. Pola tarde, entre outras actividades, celebrouse a recreación do trato do boi en Roimelo, unha negociación propia de cando se ía buscar o animal ás aldeas e se acordaba o pagamento. Tamén houbo xugadas mansas de razas galegas e portuguesas, onde os bois se emparellaron. Participaron oito animais que hoxe seguirán expostos durante todo o día no campo da Barreira. Este sábado tamén tivo lugar a entrega do sedeño e a primeira saída do boi, criado nunha explotación de Allariz. O saúdo do correxidor de honor foi este ano para Elena Suárez, que colabora coa Asociación Cutural Xan de Arzúa. A media noite tivo lugar a actuación de Festicultores Troupe na Praza Maior da localidad.

A Festa do Boi de Allariz ten acreditado o seu rigor histórico. As súas orixes remóntanse a 1317, durante as primeiras celebracións na vila do Corpus Christi. A festa foi recuperada en 1983. Vinte anos despois naceu a asociación cultural Xan de Arzúa, que a organiza na actualidade.

A programación deste domingo comeza ás 11 da mañá cun pasarrúas a cargo do grupo De Pé Feito. Ás 12 do mediodía, os veciños da localidade participarán nunha procesión teatralizada medieval de Xan de Arzúa e a recreación da orixe da Festa do Boi. Ás 14:30 os presentes poderán desfrutar dunha comida medieval. Ás 16:30 horas terá lugar o concurso de trobadores e a actuación dos gremios. E ás 21 horas do domingo, unha nova saída do boi.