O galego, a lingua «afeita a navegar na treboada»

Os Premios Antón Losada Diéguez acadan os 40 anos, os mesmos que transcorreron desde a morte de Manuel Chamoso Lamas. O certame é organizado cada ano de xeito alterno polos concellos de Boborás e O Carballiño. Os galardoados desta ocasión son o escritor Manuel Rivas e o profesor de literatura Alberto Pombo, que recibiron unha peza escultórica do artista ourensán Acisclo Manzano e unha dotación de 6.000 euros. O mantedor do acto foi Carlos Rodríguez Calvo, presidente do centro de estudios que leva o nome do arqueólogo de Moldes, lugar onde cada ano ten lugar este recoñecemento.

Veciños, autoridades e premiados acudiron este sábado ao pazo da familia Losada en Moldes, Boborás. Entre os presentes atopábase o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que alabou os concellos de Boborás e O Carballiño. «Demostran a implicación das administración locais co fomento e recoñecemento da nosa cultura e das persoas que seguen enriquecéndoa».

O escritor e xornalista Manuel Rivas, galardoado por segunda vez cos Losada Diéguez, recibíu a distinción na modalidade de creación literaria pola súa última novela, ‘Tras do ceo’. Alberto Pombo gañou na categoría de investigación e ensaio, por ‘Verso e acorde. Relacións entre a literatura galega e a música pop (1950-2000)’.

Rivas manifestou a súa inquedanza ante a situación «de emerxencia» que vive o galego. «É unha cultura e unha lingua afeita a navegar na treboada, pero está producíndose unha perda de transmisión entre xeracións, hai moita xente nova que está afastada do galego, que non o vive, e é o noso tesouro cultural».

Rivas amosou o pesar pola perda do idioma, pero valorou en positivo a «creatividade extraordinaria» dos galegos en ámbitos como a literatura, a música ou o audiovisual. «Creo que é esta vangarda a que vai facer que a cultura galega non desapareza».

O conselleiro intervén no acto en Moldes. / ROI CRUZ

Alberto Pombo referiuse á importante relación que se establece entre a música, a literatura e a lingua, e tamén ao impacto do uso do galego nestes campos culturais. Nun discurso que emocionou a todas as persoas que asistiron ao acto, lembrou que a súa avoa non sabía ler nin escribir, pero era quen de recitar de memoria ducias de poemas de autores galegos grazas ás cancións e á música que coñecía.

Diego Fernández, que presidiu o xurado do premio, fixo unha chamada a escribir e a publicar en galego, e tamén a ler, pois con este premio, «ademais de comprometernos coa nosa lingua, tamén buscamos un estímulo para a lectura, a reflexión e a creatividade como forma de mellorar o mundo no que vivimos». O mantedor, Carlos Rodríguez, referiuse a Chamoso Lamas e a Antón Losada como «dúas figuras sobranceiras vencelladas con estas terras que contan cun gran patrimonio histórico, cultural e natural. Un patrimonio que hai que preservar e poñer en valor». Antes da entrega de premios tivo lugar unha ofrenda floral ao intelectual e escritor de Boborás e a Chamoso Lamas na igrexa de Moldes.