Audrey Noguera, un ejemplo de superación entre los mejores de la PAU

Audrey Noguera Alonso es ourensana, tiene 18 años y estudió en el IES As Lagoas. Juega al ajedrez desde los seis años y siempre le han interesado el universo y las misiones espaciales. Dedicarse a la investigación y trabajar en la NASA es el sueño que persigue desde niña y ahora está más cerca de conseguirlo. Ha logrado un 13,72 en la PAU, una de las calificaciones más altas de Galicia, y podrá cursar el doble grado en Física y Matemáticas, la opción más exigente de la universidad gallega, con una nota de corte de 13,2.

Pero el mérito de esta alumna brillante no está solo en su expediente académico, sino en la capacidad de superación que ha demostrado desde que de pequeña le diagnosticaron atrofia muscular espinal (SME), una enfermedad genética que afecta a las neuronas motoras y debilita sus músculos de forma progresiva. Pero ella no se rinde, el año pasado, su familia impulsó una campaña para recaudar fondos para poder adquirir una silla adaptada con la que ha ganado independencia.

La dolencia le roba movilidad y tiempo en visitas al hospital, sesiones terapéuticas y un tratamiento experimental que está realizando en Barcelona, pero nunca ha supuesto una traba para su mente, ansiosa de conocimiento «Me gusta mucho estudiar y aprender cosas nuevas», comenta.

La PAU la realizó en el centro de recursos educativos de la ONCE de Pontevedra porque, aunque puede escribir, no lo hace a la misma velocidad que el resto de sus compañeros y se cansa, por eso se acompaña de un ordenador que le permite ajustar las anotaciones y no quedarse atrás.

Prueba adaptada a sus necesidades

En este centro pudo contar con este recurso para enfrentarse a los exámenes sin que su enfermedad supusiese una limitación: «A los alumnos con necesidades especiales les dan 30 minutos más en cada examen, pero allí no teníamos límite, cada uno entregaba cuando acababa. Yo los hice en unas 2 horas cada uno, no más”, confiesa.

Por su juventud y la lucha diaria con la que trata de frenar el avance de la enfermedad, Audrey es un ejemplo de fuerza, valentía y superación. Recibe dos tratamientos: uno en Ourense en el CHUO y otro en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El primero requiere un día de ingreso cada cuatro meses y el segundo, que es experimental y está dando buenos resultados, supone una inyección por semana y un viaje trimestral a Barcelona para hacer seguimiento del ensayo clínico.

A esto se suman las sesiones terapéuticas y las revisiones en el hospital de Ourense, que también le quitan tiempo. «Este año tuve que dejar de hacer alguna actividad para poder dedicarle más horas al estudio, pero nunca dejé de ir a fisioterapia y logopedia ,porque son imprescindibles para mantenerme en mi estado actual. A pesar de todo conseguí organizarme para estudiar y sacar todo lo mejor posible», afirma.

Su destino está ahora en la Universidad de Santiago de Compostela, donde le espera el doble grado en Física y Matemáticas. El siguiente reto: llegar a trabajar en una agencia espacial.