El PP pide bonificar a los vecinos en la piscina termal de As Burgas y el BNG no se opone a cobrar a los turistas

El alcalde Gonzalo Pérez Jácome se reunió este jueves con los portavoces de los grupos de la oposición para consultar sobre las dos opciones —gestión directa por parte del Concello o privatización para que se encargue una empresa— de cara a la reapertura de la piscina termal de As Burgas, un recurso en el corazón de la ciudad de indudable atractivo para residentes y para turistas, en el que hubo que ejecutar obras de adaptación y de mejora y que, por distintos avatares administrativos, permanece cerrado desde hace cinco años.

El alcalde tiene decididas las tarifas, que implican que el disfrute de la piscina de As Burgas será de pago: 8 euros por la entrada individual, 25 euros por un bono mensual y 30 euros por un bono de 10 usos. «Dependiendo de si se aprueba en pleno, barajamos esos precios para abrir la instalación termal de las Burgas. Vía ordenanza municipal, se tardaría 3 meses. Vía externalización, que no dependería del pleno, tardaría 5 meses en abrirse mediante dicha privatización», planteó el regidor el día antes de la reunión.

El PP quiere que la instalación se abra cuanto antes, sea cual sea el modelo de gestión, «sempre que se cumpra con todas as garantías legais», indica la portavoz, Ana Méndez. Méndez subraya que el alcalde ya había planteado hace meses que licitaría «un modelo de xestión que incluía a unión da piscina das Burgas coa cafetería, o mantemento do espazo verde situado detrás e uns apartamentos turísticos que ten o Concello. Porén, isto non se puido levar a cabo e agora o alcalde tenta implicar a oposición na escolla do modelo de xestión, non querendo el asumir unha decisión que lle compete porque lle pode xerar críticas por parte da veciñanza. Non é máis que outro exercicio de escapismo dos seus», dice la concejala popular.

En la junta de portavoces de este jueves, la representante del PP solicitó a Jácome que estudie la opción de aplicar alguna fórmula de bonificación o de compensación a los vecinos de Ourense, «dentro do marco legal vixente, dado que a normativa europea impide establecer tarifas diferenciadas entre residentes e turistas». El partido declara su compromiso «coa defensa e potenciación do termalismo, un dos principais valores patrimoniais, turísticos e económicos da cidade de Ourense».

El PSdeG reclama al gobierno local de Jácome que «no haga negocio con el termalismo» y considera que cualquier decisión que se adopte sobre la futura apertura de la piscina termal de As Burgas «debería ir acompañada dos correspondentes informes que avalen o modo de xestión co que se decida comezar a ofrecer o servizo á cidadanía e ao turismo», expone la concejala María Fernández.

Además, la edil incide en una cierta contradicción del alcalde al abordar ahora la opción de la gestión directa. «Por que agora e non hai dous anos cando remataron as obras, momento no que o propio concelleiro responsable das mesmas afirmou que estaba en condicións de abrir?», incide Fernández. «Por aquel entón dixo que se ía licitar o complexo termal de xeito privado, é dicir privatizando outro servizo público, e agora propón que se tramite unha ordenanza de prezos ou ben se externalice o servizo», contextualiza la concejala.

En la junta de portavoces convocada para exponer a la oposición las distintas opciones del modelo de gestión del recurso, «non se puxo sobre a mesa ningún tipo de informe, nin de avaliación de impacto económico, nin que reflicta que estas opcións son factibles».

El PSdeG cree que Democracia Ourensana carece de proyecto termal. «O alcalde continúa improvisando nun tema fundamental para a terceira cidade de Galicia, e non pode pretender que as formacións políticas se posicionen sen aportar documentos técnicos plausibles que respalden as decisións a tomar sobre o complexo termal», dice María Fernández. «Se o único que se require é a tramitación dunha ordenanza de prezos para cobrar unha taxa, ou que sexa xestionada a través dunha licitación, é unha decisión que debe adoptar o executivo municipal, con informes técnicos que a respalden», completa la concejala.

El BNG reitera que su modelo es un termalismo de gestión directa de las instalaciones, público y gratuito «para a veciñanza que o emprega de xeito habitual». El Bloque no cierra la puerta «á búsqueda de fórmulas de pagamento para o turismo polo seu uso que contribúan así ao seu mantemento e mellora». Los nacionalistas urgen la apertura de la instalación de As Burgas.

«Levamos cinco anos con estas instalacións pechadas, cinco anos nos que o goberno local arrastrou os pés continuamente, botando balóns fóra e amosando ter un nulo interese na súa reapertura e posta en valor», dice el concejal Xosé Manuel Puga, quien también alude al cambio de criterio de Jácome: «O goberno local sempre dixo que a única opción que contemplaba era a licitación de todo o complexo termal das Burgas para a súa explotación por parte dunha empresa privada. Non sabemos que aconteceu nas últimas semanas para que agora se produza este cambio, do cal, en todo caso, aledámonos», expresa el edil.

«A riqueza termal é patrimonio de todas as veciñas e os veciños de Ourense polo que temos dereito a poder disfrutar delas gratuitamente», defiende el BNG. «Cousa distinta son aquelas persoas que nos visitan e que, entendemos, deben contribuir ao seu mantemento e mellora, polo que estamos dispostos a avaliar a posibilidade de que se estuden fórmulas para fixar un prezo xeral de acceso para todas e todos aqueles que veñen de turismo e que como xa dixemos, deben contribuír ao seu mantemento e mellora, algo que non é novidoso e que xa se fai noutros ámbitos e noutras cidades».