A prueba las sirenas de las presas de Velle, San Pedro y Os Peares

El Concello de Ourense avanza que el martes, 17 de junio, y miércoles, 18, tendrán lugar las pruebas de sirenas de los Planes de Emergencia de las Presas (PEP) de San Pedro, Os Peares y Velle. Su sonido será percibido en diferentes zonas de la ciudad, pero la población no debe realizar ninguna acción especial cuando las escuche.

Concretamente, el martes, 17 por la mañana se efectuarán las pruebas de las presas de Os Peares y Velle. Las sirenas de Os Peares se harán sonar a partir de las 9.00 horas y serán audibles principalmente en Velle y en el Polígono de As Coiñás–O Vinteún. Desde las 17.00 horas, se realizará la prueba de la presa de Velle, que afectará a más población y se escuchará en diferentes zonas, ya que hay sirenas en 10 emplazamientos diferentes: Velle, Parque Loña, As Lagoas, Paseo de As Ninfas, Avilés de Taramancos, Manuel Murguía, Reza, O Pino, Termas de Outariz y Untes. El miércoles 18 es el turno de San Pedro. En este caso, las sirenas sonarán desde las 10.40h y afectarán al Polígono de As Coiñás y a la parroquia de Velle.

Las pruebas forman parte de las acciones encaminadas a la implantación de los PEP que todos los años llevan a cabo Subdelegación del Gobierno, Xunta y CHMS.