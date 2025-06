La Festa do Pulpo do Carballiño se dedica este año a la villa italiana de Noventa Padovan

La 63ª Festa do Pulpo do Carballiño, la tercera con reconocimiento de Interés Turístico Internacional, dedica esta edición a Noventa Padovana, la villa italiana con la que tiene un hermanamiento desde el año pasado. Esta localidad, de poco más de 10.000 habitantes, organiza de forma anual la «Fiera del Folpo», en la que también hay degustaciones, conciertos, actividades culturales y gastronómicas. Tras la visita de la representación italiana a la Festa do Pulpo de 2024, y el posterior viaje de la representación de O Carballiño a la feria de Noventa Padovana, la villa del Arenteiro quiere rendirle homenaje.

La Festa do Pulpo do Carballiño es la romería gastronómica más concurrida de Galicia, y la segunda más antigua después de la Festa da Lamprea de Arbo. Este año amplía su habitual programación de una semana hasta casi 20 días, en los que la población disfrutará de conciertos y actividades culturales y gastronómicas, la elaboración de la tapa más grande del mundo, el concurso de camisetas de las peñas y muchas más actividades.

La 63ª edición se presentará este jueves de forma oficial en la Casa de Galicia en Madrid, donde la representación del gobierno local viajará a la capital española acompañada de una pulpeira de O Carballiño, así como de una representación institucional de Noventa Padovana, con su alcalde.