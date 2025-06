Casi 800 viticultores reciben ayudas para evitar la erosión en la Ribeira Sacra

Un total de 794 viticultores de la Denominación de Orixe Ribeira Sacra se repartirán 1,32 millones de euros en ayudas destinadas a la conservación paisajística de este territorio y a la lucha contra la erosión de los viñedos, la mayoría cultivados en bancales. La convocatoria, lanzada por Medio Rural, se integra en un paquete de medidas destinadas a apoyar a los productores de esta zona a caballo entre las provincias de Ourense y Lugo, afectados por la crisis de los excedentes de vino tinto debido a la caída generalizada del consumo de este producto.

La resolución se publicó este martes en el Diario Oficial de Galicia y relaciona los 794 expedientes aprobados, así como los 50 que han sido desestimados por no cumplir los requisitos de la convocatoria. Las casi ochocientas ayudas concedidas, detalla Medio Rural, permitirán actuar sobre 810 hectáreas de viñedo, tanto del que se cultiva en bancales de piedra con trabajo no mecanizado —la denominada viticultura heroica— con en el que no se cultiva en bancales o está mecanizado. En el primer caso, las ayudas contemplan una cuantía máxima de 2.000 euros por hectárea, y en el segundo caso, las subvenciones son de hasta 1.000 euros por hectárea.

En 16 de los 20 concellos productivos

En total, precisa la Consellería de Medio Rural, estas ayudas impulsan la conservación de 7.066 parcelas situadas en 16 de los 20 concellos que conforman la zona productiva de la DO Ribeira Sacra. La mitad se concentra en los municipios lucenses de Sober, Quiroga y Pantón, que suman 404 hectáreas y 3.537 parcelas.

La singularidad paisajísitica de este territorio se debe, en gran medida, al cultivo de la vid en socalcos y es esto lo que se intenta proteger. Cabe recordar que la Ribeira Sacra es la candidata española a entrar en la lista de lugares Patrimonio Mundial de la Unesco en el proceso que se resolverá en 2026. Y así lo recuerda la Xunta, que destaca que el cultivo en bancales característico de este territorio, además de ser eficiente, «contribuye a preservar la identidad agraria, prevenir la erosión y mantener la singularidad paisajística». El sector vitivinícola, añade, «es clave en la economía local e impulsa también el turismo, especialmente en el marco de la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco».

De hecho, la mayor parte de los viñedos de esta zona se precipitan sobre las laderas de los ríos Miño, Sil, Cabe y Bibei, con unas pendientes que pueden llegar en algunos puntos al 100%. Esta particularidad y la casi ausencia de mecanización en el proceso de cultivo y vendimia, hacen que esa dificultosa tarea se conozca como viticultura heroica; un sello que solamente ostenta el 5% de la superficie vitivinícola mundial.