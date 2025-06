Protesta de veterinarios y familias ante una ley «de riesgo para las mascotas»

«Estamos formados como profesionales, y al igual que un médico sabe qué tiene que prescribir a sus pacientes y nadie interfiere, los veterinarios sabemos perfectamente cómo atender a los animales. Esas restricciones de la nueva ley pueden ser incluso más lesivas o poner en riesgo a las mascotas».

Son las palabras de Juan José Gómez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Ourense, durante la manifestación convocada ayer en la ciudad, y simultáneamente en otras de España, bajo el lema «Veterinarios y familias, unidos por el bienestar animal» y en la que participaron además de estos profesionales, los dueños de animales con algunas de sus mascotas.

«Si el tratamiento no lo hacemos nosotros, hay el riesgo de que lo haga un particular, cuando las dosis deben de estar muy medidas, pues no es lo mismo un chihuahua que medicar a un perro de gran tamaño»

Los manifestantes , que portaban la pancarta «Deixádenos traballar», partieron de la Plaza Mayor y recorrieron la ciudad hasta Subdelegación de Gobierno, en protesta de ese decreto de la Ley de Bienestar y Animal y del sistema Presvet, pues no permite, afirman, suministrar con rapidez los antibióticos cuando hay que tomar decisiones rápidas en situaciones cítricas para el animal, explicaron los manifestantes, con fuertes sanciones para el veterinario si no cumple este control.

Existe además el riesgo según explicó el presidente del Colegio de Veterinarios de Ourense, de que ante esos problemas para prescribir y recetar medicamentos a sus mascotas algunos dueños opten por administrarlos directamente a su animal con los restos que tienen en sus casas .

Según el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Ourense en la provincia tienen más de 300 colegiados, de los cuales 50 son clínicos. «Si el tratamiento no lo hacemos nosotros, hay el riesgo de que lo haga un particular, cuando las dosis deben de estar muy medidas, pues no es lo mismo un chihuahua que medicar a un perro de gran tamaño», por ejemplo, alertan los profesionales.