El Concello prevé habilitar en este mandato las piscinas públicas de A Ponte y Barrocás

El concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, confirma que el Concello de Ourense no ha abandonado ninguno de los tres proyectos de piscinas públicas que habían sido anunciados, alguno desde 2020 y espera que en el presente mandato puedan estar construidas no solo la de Parque Canedo, la más factible pues está ya en fase de destierres, sino la prevista para la de Barrocás. No se atreve a dar plazos cerrados para la tercera piscina pública, la del barrio de Covadonga, «pero creo que el alcalde tiene intención al menos de que quede licitada este mandato», indica en declaraciones a FARO.

Recreación infográfica del futuro Parque Canedo. | Fdv

Francisco Lorenzo señala que el proyecto de la piscina de Barrocás, está ya elaborado, es similar al anteproyecto presentado por el alcalde, «y la partida ya fue aprobada en pleno en una de las modificaciones de crédito», asegura.

Por ahora la que es ya un proyecto en firme, es el proyecto de Parque Canedo, en el barrio de A Ponte cuya construcción arrancó en marzo de este año y está todavía en las fases de excavación y preparación del terreno, pero que tiene un plazo de ejecución de 13 meses.

Este proyecto, adjudicado por 7,9 millones de euros, prevé dotar un gran parque público de 18.000 metros cuadrados, un aparcamiento subterráneo con 319 plazas, una piscina de casi 800 metros, así como zonas de juegos y una pista deportiva, en el interior de la manzana formada por las calles San Rosendo, San Froilán, Avenida As Caldas, Basilio Álvarez, Victoria Kent y Xesús Pousa Rodríguez.

En estos momentos avanza además a buen ritmo la construcción de la urbanización de viviendas privadas, que se ejecuta lindando con la calle Basilio Álvarez, y en cuya manzana interior quedará este complejo en construcción.

Barrocás ¿para 2026?

Según el concejal de Urbanismo el proyecto final para la piscina de Barrocás , que prevén dejar licitada este año, pues además que es una de las bazas de la campaña electoral de Gonzalo Pérez Jácome en 2027, mantiene las mismas líneas del proyecto ya presentado.

Se emplazará, como ya se dijo entre el parque de Angelita Paradela y la calle José Antonio Nieves Conde, con una superficie construida de 1.477 metros cuadrados.

Destacan que el principal atractivo de este proyecto es la instalación de una gran piscina de verano, «muy necesaria» , según enfatizó el alcalde durante la presentación del anteproyecto, pues esa zona es de crecimiento, y cuenta con nuevas urbanizaciones y 3.000 vecinos.

Este proyecto, obra del estudio López y Noya Arquitectura y Urbanismo, prevé diferentes espacios y alturas, entre las que destacan dos grandes vasos de agua, una piscina de recreo, otra de salpicadura y demás

Covadonga debe esperar

Lo que parece a todas luces que tendrá que esperar todavía, pese a haber sido anunciado ya desde el año 2020, es la piscina «infinita» que, como se vendió en su día con infografías, irá en e l Parque de Covadonga. Un proyecto para un barrio con una problemática urbanística y de falta de dotaciones, que redunda en una problemática social de sobra conocida estos días.

Ese proyecto que, según las previsiones no parece que pueda estar listo en el presente mandato, incluye áreas infantiles, zonas de sombra y un parque canino, al tiempo que se anunció que se incrementaría la masa arbórea.