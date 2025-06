Verín tramita la creación de su primera escuela infantil pública

La comunidad educativa del CEIP Princesa de España está preocupada ante la intención del Concello de Verín de ocupar parte de las instalaciones del colegio. Así se lo trasladaron al director territorial de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, quien mantuvo ayer una reunión con el Consello Escolar.

El director territorial trasladó a los docentes y a los padres del alumnado que a esta fecha no consta autorización de la administración educativa para la realización de obras en el recinto del CEIP y, por lo tanto, no se puede iniciar ningún tipo de obra hasta que no se obtenga la preceptiva autorización previa de la Consellería para que pueda destinarse a otros servicios o finalidades.

Explica que todo empezó a primeros de año cuando el Concello de Verín trasladó al departamento territorial la intención inicial de iniciar procedimiento de desafectación del edificio de viviendas de maestros de dicho CEIP para la creación de una Escuela Infantil. Con posterioridad, el 28 de abril tuvo lugar una reunión a petición del Concello donde trasladó un planteamiento distinto al inicial con la intención de realizar una serie de actuaciones que afectan a las instalaciones del centro educativo (propuesta de actuación consistente en la ocupación de la planta baja del edificio situado en el lado este del recinto usado como patio cubierto por el alumnado).

Dichas actuaciones están supeditadas a la correspondiente tramitación de un expediente de autorización previa a la desafectación, con los informes preceptivos del Servicio de la Unidad Técnica y del Servicio territorial de Inspección educativa, garantizando por parte del Concello una alternativa para habilitar nuevos espacios en substitución de los que pretende ocupar. Pero aclara que hasta la fecha no consta en el departamento territorial ninguna solicitud de inicio del expediente por parte del Concello. Y el 30 de mayo se le notificó al Concello que actualmente no cuenta con la autorización preceptiva para que pueda destinarse a otros servicios o finalidades, debiendo de iniciar el correspondiente expediente administrativo.

El teniente alcalde, Diego Lorenzo, asegura que todo se hará conforme a la ley, por lo que se tiene que pedir la desafectación del espacio que es de titularidad municipal, y que como se va ocupar un patio cubierto se procederá a dotar al alumnado de otro espacio cubierto. La intención es habilitar en dicho edificio una escuela infantil pública, que sería la primera, ya que actualmente hay una pero es privada. Los niños de infantil al terminar el ciclo educativo tendrían la comodidad de poder seguir en el mismo edificio su formación.