Una jueza: «Deben desterrarse los prejuicios de género a la hora de dar credibilidad a una víctima»

La magistrada del Penal 2 de Ourense condena a un hombre de 34 años por un delito de maltrato del que fue víctima una mujer que fue su pareja durante siete meses. La madrugada del 18 al 19 de julio de 2023, la cogió por las piernas y la tiró encima de una cama, situándose encima de ella, agarrándola por el cuello e impidiéndole la respiración. «Me agarró el cuello, se tiró encima de mí, no me dejaba respirar. No podía moverme. Me ahogaba y temí por mi vida. Tuve una sensación de agotamiento como si se me fuera la vida», declaró ella en el juicio. El encausado negó los hechos y manifestó que la agresora fue la mujer, a la que atribuyó un estado de agresividad y nerviosismo aquella noche por causa supuestamente del alcohol y las pastillas, dijo él. «No la toqué. Se lo inventó», llegó a expresar en su interrogatorio.

La sentencia, que admite recurso, impone al varón 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que el acusado preste su consentimiento, o en caso contrario, se le impondrá la pena de 9 meses y 1 día de prisión, así como 2 años de alejamiento y prohibición de comunicación con respecto a la perjudicada. En la sentencia, la autoridad reflexiona sobre la perspectiva de género y la violencia machista. Ella tardó unos días en denunciar, creía que él cambiaría y no se decidió hasta que el padrastro de su pareja la agredió y el acusado no hizo nada. «Deben desterrarse múltiples prejuicios de género que se albergan a la hora de dar credibilidad al relato de una víctima», dice la magistrada. «No puede restarse credibilidad a un relato de una víctima por el hecho de que no encaje su modo de actuar, o el perfil que de ella se tiene en lo que se espera de una víctima de violencia de género», añade. Los mensajes que intercambiaron «son claramente corroboradores de la agresión que sufrió la denunciante», expone la jueza. Cabe recurso.