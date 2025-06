La Audiencia descarta que otra persona colocara cocaína en el coche a una acusada de traficar

Ella aseguró que no traficaba y sugirió que fue víctima de una venganza de su exnovio, al que en su momento denunció por violencia machista. «Nunca me lo perdonó», declaró la acusada, desvinculándose del envoltorio con más de 43 gramos de cocaína y alta pureza que la Guardia Civil encontró en su coche la mañana del 12 de julio de 2023, tras darle el alto en la N-541 en O Carballiño, a su regreso de Sanxenxo. Esa línea de defensa no prospera. La Audiencia Provincial condena a esta mujer a 4 años y seis meses de cárcel y a una multa de 12.000 euros por tráfico de drogas. El tribunal descarta la expulsión del país de la mujer, natural de Venezuela y con residencia en España por razones humanitarias y con un hijo menor a su cargo.

Los magistrados concluyen que las sustancias que incautaron los agentes —en casa tenía otros 11 gramos de cocaína— estaban destinadas «a la venta al por menor». En su domicilio había una báscula y una saca de envoltorios «para preparar las dosis de cocaína», así como dinero que, según el tribunal, «procedía de las ventas de drogas». La cocaína del vehículo podía alcanzar un precio por gramos de 4.763,36 euros y la incautada en su domicilio fue valorada en 1.304,38 euros. La sentencia aplica la agravante de reincidencia porque a la encausada le consta una condena previa de 2019. La resolución de la Audiencia Provincial, conocida ayer, no es firme y admite recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El día anterior a la detención, los agentes supieron, por un confidente, que la mujer se desplazaría a Sanxenxo a comprar cocaína. La defensa alegó que ese informador fue el exnovio y que armó un plan para vengarse de la joven por la denuncia de malos tratos. La abogada aportó unos audios en los que el exnovio manifestaba frases como «voy a meter a la policía de por medio, tú vas a salir salpicada como yo, te vas a quedar sin tu puto hijo». Dos días antes el varón, testigo en este juicio, cogió el vehículo de ella para ir a comprar droga a Covadonga. El hachís y la metadona incautados en el domicilio de ella eran de él.

La cocaína «sin duda alguna era de la acusada por mucho que el testigo hubiese cogido el vehículo unos días antes», concluye la Audiencia, que considera «irrelevante» si el exnovio fue o no el confidente de los agentes, porque los guardias verificaron el viaje de la mujer a Sanxenxo y su estancia en un hotel, y además la conocían por sus antecedentes, por lo que diseñaron un operativo para interceptarla a su regreso. «Que una tercera persona hubiese colocado la droga en el vehículo de la acusada no es más que una hipótesis irracional, habida cuenta de la cantidad y la pureza de la sustancia incautada, y de su valor en el mercado, no siendo concebible que un tercero se arriesgue a perder esta valiosa mercancía para perjudicar a la acusada», razonan los magistrados. «Tampoco puede concebirse que un tercero, sin intención de perjudicar a la acusada y sin tener conocimiento de aquel confidente, la hubiese colocado allí para después recuperarla de manera subrepticia asumiendo el eventual riesgo de pérdida por cualquier percance», completa la sentencia.

Cámaras en su habitación

En referencia a un audio en el que el exnovio dice a la acusada que su portal estará vigilado, la sala dice que «no es en modo alguno amenazante, realizándose en un tono de voz normal». En los restantes mensajes de voz, el testigo, «ya en tono claramente reprobable insulta a la acusada y le dice que se va a quedar sin su hijo, lo que no empaña en modo alguno la declaración de hechos probados ni la valoración probatoria realizada», afirma la sala. La Audiencia toma en consideración que la mujer tenía su habitación cerrada con llave y con cámaras de vigilancia.

Absuelto tras ser interceptado con 5 gramos de cocaína

La Audiencia de Ourense absuelve a un acusado que fue interceptado en un control en el puesto fronterizo de Feces (Verín) entre Galicia y Portugal, en junio de 2022, y al que, tras notarlo nervioso, los agentes le incautaron 3.030 euros y 9 envoltorios de cocaína: 5,029 gramos y una riqueza del 84,44%. Él negó que su intención fuera traficar y alegó en el juicio que la droga era para una fiesta de cumpleaños con amigos. La Audiencia dice que no hay pruebas de que trapicheara porque es consumidor habitual de cocaína.