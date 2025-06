«Asqueroso», «pesetero», «anomalía democrática»: un pleno de lenguas muy afiladas

El pleno del Concello de Ourense derivó ayer en auténtica batalla dialéctica de insultos entre los grupos municipales y el alcalde durante el debate de una moción casi histórica, en la que Democracia Ourensana, el partido del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, pedía al pleno la reprobación de otro exalcalde—y actual edil del PSOE en la corporación local— Francisco Rodríguez, por no asistir desde hace año y medio a los plenos. Su ausencia, según recientes declaraciones a FARO, se debe a una grave e imprevista enfermedad neurológica de la que el concejal socialista intenta recuperarse.

La moción, que fue rechazada con los votos en contra de PSOE y PP y la abstención del BNG, derivó en una auténtica pirotecnia de insultos. Rafael Martínez Cachafeiro fue el encargado de defender la moción en una intervención en la que lamentó el «desprecio» del exregidor por no cumplir con sus obligaciones y no asistir a las sesiones plenarias.

El socialista José Ángel Vázquez Barquero abrió la espita y acusó a Jácome de ser «el autor intelectual de una moción para tapar sus miserias morales» y señaló que «tendríamos que hacer una moción de censura contra usted», tras lo que hizo un relato de lo que considera graves errores de gestión que lo justifican.

Según Barquero, «percibo que la inasistencia a los plenos de Paco Rodríguez es también un acto de rebeldía contra este esperpento», indicó en relación al actual gobierno local. Ahí empezó la artillería, pues calificó a Jácome de «mala persona» y lamentó que «un sistema débil y vulnerable sea el que da cabida a déspotas, maltratadores misóginos» un plantel de personajes «anómalos», apuntó el socialista, «en el que usted ocupa un papel estelar».

Jácome le advirtió de que «si va a llamarme maltratador o misógino dígalo directamente, porque así ya lo denuncio» .

PP, PSOE y BNG reconocieron que aunque el reglamento exige la participación de un dil en los plenos, «la reprobación no se creó para reprobar a la oposición, sino al que gobierna», indico el concejal del PP Javier Rodríguez Novoa.

«Pues cambiamos el reglamento para solucionar ese vacío legal», indicó Jácome. El alcalde lamentó que Paco Rodríguez esté enfermo, «pero no me vengan con el rollo, porque ha asistido a todos los actos públicos e incluso a la inauguración de alguna empresa y privada y a los plenos no puede».

También le parece que «no es de demócratas» que no venga a los plenos como rebelión contra un alcalde «que fue votado por los ciudadanos». Dijo que era «asqueroso» que alguien que fue alcalde cometa «ese desprecio a la ciudad. Me da asco». Es más, Jácome tachó a Paco Rodríguez de «maldito pesetero, pues dejó de venir cuando dejaron de pagarle los 350 euros por pleno», indicó, en cuanto a un imperativo legal cuando se trata de un jubilado de la docencia, señaló el regidor, que dijo que hubo precedentes como los de un exedil del PP que iba sin cobrar.

Xosé Manuel Puga, del BNG, le recordó a Jácome que él hace algo peor que el concejal cuya reprobación pidió al pleno, que es asistir como diputado a los plenos de la Diputación «para cobrarlos» e irse un poco tiempo después, o ausentara de forma constante del pleno de Ourense que preside como alcalde. «Si me voy es porque tengo algo mejor que hacer. Soy alcalde, trabajo por la ciudad», alegó el alcalde.

Sin embargo, Xosé Manuel Puga subrayó que la ausencia de Jácome como diputado es más grave «porque es cuantitativa, no cualitativa como la de Paco Rodríguez»; y de hecho su ausencia en el pleno provincial influyó para que faltara un voto de DO que hubiera permitido aprobar la moción que pedía una unidad a silicosis en Valdeorras.

Finalmente, PP y PSOE votaron contra la reprobación y BNG se abstuvo, lo que decantó el voto hacia la mayoría del no a la reprobación. Jácome lamentó su postura «injusta» pero «perro no muerde perro», alegó.