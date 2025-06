Arranca la residencia para 66 nuevos profesionales en el área sanitaria

El área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras ha recibido a 66 nuevos residentes sanitarios que inician su formación especializada en los centros hospitalarios y unidades docentes de la provincia. Se trata de profesionales que, durante los próximos años, se formarán como especialistas en disciplinas médicas, de enfermería, psicología, farmacia y microbiología.

Por primera vez «en mucho tiempo», según subrayan desde el Sergas, se han cubierto la totalidad de las plazas ofertadas. La unidad que más profesionales incorpora este año es la Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, con un total de 26 residentes, de los cuales 21 son médicos internos residentes (MIR) y 5 enfermeros internos residentes (EIR). Esta cifra supone un notable incremento respecto a años anteriores, ya que, indican desde el Servicio Galego de Saúde, solo en 2024 «la mitad habían quedado desiertas».

En número de incorporaciones le sigue la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Mental, con 9 residentes: tres en psiquiatría, tres en enfermería de salud mental y tres en psicología clínica.

Un total de 49 MIR

Así pues, en total, este curso se incorporan 49 nuevos MIR, distribuidos en múltiples especialidades. Las que más residentes suman, además de Medicina Familiar, son Anestesiología y Reanimación, Pediatría y Psiquiatría, con tres incorporaciones cada una. También destacan Radiodiagnóstico y Medicina Interna, con dos residentes cada una.

Otras quince especialidades cuentan con un residente por disciplina. Entre ellas, Cirugía General, Aparato Digestivo, Hematología y Hemoterapia, Neumología, Oftalmología, Oncología o Dermatología son algunos de los casos.

Además, se incorpora un residente en Farmacia Hospitalaria (FIR) y, por primera vez, uno en Microbiología.

A mayores, la formación especializada en enfermería también gana peso, con un total de 13 nuevas EIR repartidas entre Enfermería Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Pediatría y Obstetricia-Ginecología.

Los nuevos especialistas en formación recibieron sus acreditaciones junto a una guía práctica sobre el funcionamiento del área Sanitaria, el Hospital Universitario y los centros de salud en los que desarrollarán su actividad. Según la especialidad, la duración de la residencia será de dos años para enfermería, cuatro años para farmacia y psicología, y entre cuatro y cinco años para las distintas especialidades médicas.

Primeras opiniones

David Pampín es uno de los tres residentes en Anestesia. En su caso no hubo dudas al elegir Ourense para continuar su formación, «yo tenía claro que me quería quedar en Galicia y cuando vine a ver el servicio los residentes me lo vendieron muy bien. Me aseguraron que había gente muy joven con ganas de trabajar, así que me guié por eso», dice el santiagués que eligió esta especialidad por ser «muy completa».

También desde Santiago de Compostela se incorpora Iria Figueroa, ella como psicóloga clínica, una especialidad en la que también hay tres caras nuevas. «Hablé con residentes de otros años y sabía las buenas valoraciones que tienen los tutores y los supervisores y eso me convenció; además de la flexibilidad que parecen tener las tardes de atención continuada», comenta asegurando sentirse «muy ilusionada».