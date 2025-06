Exigen un plan de refuerzo de la sanidad y menos listas de espera

El PSOE reclama un plan de choque de refuerzo de la sanidad pública en Ourense así como reducir las listas de espera en el área sanitaria de la provincia. En el debate de la propuesta en comisión, y que fue rechazada por el PP, la parlamentaria Carmen Rodríguez Dacosta calificó de «inaceptable» el convenio del Sergas para derivar las cirugías de alta complejidad de Ourense hasta el hospital Vithas Vigo, una clínica dirigida por un antiguo alto cargo en el área sanitaria en los tiempos de Eloína Núñez, prima del expresidente de la Xunta Núñez Feijóo.

La responsable socialista recriminó al gobierno gallego que, mientras reduce drásticamente la inversión y los recursos en la provincia, firma un contrato de 1,2 millones de euros para derivar las operaciones a un centro privado de Vigo, lo que supone «un retroceso en materia de atención sanitaria pública y de calidad» para los vecinos de Ourense, que van a tener que asumir el coste personal y económico del desplazamiento hasta Vigo. Afirma que esta externalización «refleja la falta de capacidad del sistema público de Ourense para ofrecer una atención digna y de calidad, y su dependencia de centros privados para cubrir las necesidades básicas de la población». Dacosta también criticó el PP porque «presume de que tienen en marcha un plan para reducir las listas de espera en Ourense, pero no paran de crecer», y «tienen que cambiarlo porque no funciona». Explicó Dacosta que actualmente hay en la provincia 5.931 personas en la lista de espera de cirugía, 27.671 en consulta y 8.173 en pruebas diagnósticas, que son los datos oficiales «maquillados y que no reflejan la realidad», dice.

Al respecto, la portavoz de sanidad del PP, Encarna Amigo, defendió que la espera media para una operación quirúrgica en el área sanitaria de Ourense es de 69,5 días, casi 57 días menos que la media estatal, que se sitúa en 126 días. Más en concreto, en el caso de los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras la espera sereduce a 48 y 31 días, respectivamente. La popular recordó que «la forma de contabilizar las listas de espera está regulada por normativa estatal desde hace más de 20 años», por lo que «basta ya de insinuar manipulaciones o maquillajes de datos».

Por otra parte, los diputados del BNG por Ourense, Noa Presas y Iago Tabarés, reclamaron la reorganización y el refuerzo de los servicios de transporte para conectar la ciudad y los concellos de la comarca de Ourense con el Hospital de Piñor, como consecuencia de trasladar allí gran parte de servicios tras los derrumbes de falso techo en el Materno.