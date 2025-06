Aumentan las cifras de cianobacterias en el embalse de As Conchas

Amigos da Terra alertó el pasado día 2 que el embalse de As Conchas tenía sus aguas teñidas de verde y registraba un considerable empeoramiento de su calidad ante la presencia alarmante de cianobacterias. Este miércoles, según los análisis de la calidad de las aguas, se confirma el agravamiento y empeoramiento de la situación.

Esta vez también se ven afectadas la zona de Portoquintela en el concello de Bande, y la zona de O Corgo-A Rola, en el de Muíños, alcanzándose en estas dos zonas de control el nivel máximo de riesgo de proliferación de cianobacterias, el de nivel 3, en el que el recuento supera las 100.000 cél/mL o bien se cuantifícan toxinas en los análisis realizados o se detectan espumas y natas de cianobacterias en áreas donde puede existir contacto directo con los bañistas y existe riesgo de ingestión o aspiración.

Amigos da Terra apunta que estos resultados vuelven a indicar una alta probabilidad de efectos adversos para la salud, por lo que estaría prohibido bañarse y realizar actividades acuáticas en las zonas de Portoquintela y también en la de O Corgo-A Rola. La entidad cree que ambos concellos deberán señalizar las zonas con los carteles de prohibición de bañarse y realizar actividades acuáticas, debiendo estar visibles mientras no se modifiquen las condiciones que originaron este nivel de alerta. Indican que «ya manifestamos que estos episodios recurrentes no se solucionan si no se ataja la problemática de la gestión de los residuos ganaderos de las explotaciones de la comarca de A Limia y Baixa Limia».