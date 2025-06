Ribadavia celebrará este mes el Orgullo

El Concello de Ribadavia, a través da OMIX y en colaboración con la Taberna Treixadura, el Bar Kopa, Cruz Roja y otras entidades, celebra el Mes do Orgullo LGTBQIA+. Comienz hoy con la película «Hedwig and the Angry Inch», en la Plaza de Abastos, a las 19.00 horas.