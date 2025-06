La D.O. Ribeiro ya puede incorporar nuevas variedades a sus vinos

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la resolución de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria que aprueba una modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Ribeiro, con la que se busca una mejora de la calidad y de la especificidad de sus vinos. Ello permite la inclusión de cuatro variedades de uva como principales, dos tintas —Merenzao y Espadeiro— y dos blancas —Branco Lexítimo y Albilla do Avia—. Todas las variedades tienen una larga tradición de cultivo en la comarca de O Ribeiro, donde existen cepas centenarias.

Se trata de una buena noticia para la D.O. Ribeiro, que trabajó mucho en esta línea. La inclusión de estas variedades permite una mayor oferta de sus vinos, lo que posibilita una mejor presencia en el mercado y la conservación del patrimonio que estas castes representan. La variedad Albilla do Avia —autóctona del Val do Avia— durante mucho tiempo fue erróneamente identificada con la Albillo, a pesar de que esta no se cultiva en la zona. En 2021 Albilla do Avia obtuvo el reconocimiento oficial, por lo que se retiró la Albillo de la lista de castes autorizadas y se incorporó la primera como variedad principal. Y en la misma línea de mejora, se introducen restricciones al uso de ciertas variedades, concretamente Palomino, Garnacha tintorera y Tempranillo, que no podrán ser usadas para nuevas plantaciones o replantaciones sobre las ya existentes, pero se permite la reposición puntual de cepas que fallen con plantas de la misma variedad en viñedos ya establecidos.

Y para promover una mayor calidad del producto final, también se modifica el régimen de rendimientos máximos de uva por hectárea. Se mantienen los límites actuales de 13.000 kg/ha para las variedades principales blancas y de 12.000 kg/ha para las tintas, sin importar el tipo de vino que se elabore. Para las variedades secundarias blancas se mantiene el límite de 19.000 kg/ha, y para las tintas se reduce ligeramente, de 19.000 a 18.000 kg/ha. Antes, si las uvas principales no se destinaban a determinados tipos de vino (como Ribeiro castes, barrica, espumoso o tostado), se permitía un rendimiento mayor de hasta 19.000. Esta excepción se eliminó y los límites se aplicarán en todos los casos. Estos rendimientos se ajustan también en función de la densidad de plantación.

En cuanto a las campañas excepcionales, en las que se permite un aumento de los rendimientos productivos máximos de hasta un 25% debido a las condiciones meteorológicas del año, se establece que quedará reservada solo a las variedades principales.

Desde el Consello Regulador de la D.O. Ribeiro están muy satisfechos por estos cambios que aprueba Medio Rural, que «son el resultado de muchas sesiones de trabajo de todos los sectores representados en el Consello Regulador», apunta Luis Manuel Vázquez, secretario-gerente.

Explica que durante todo el año 2024 se hicieron reuniones de comisiones permanentes para conseguir una modificación del pliego de condiciones, y se llegó a un acuerdo que se llevó a pleno en noviembre de 2024 y «fue un paso muy importante para O Ribeiro, el adaptar el pliego a la casuística del terreno, de superficie, de rendimientos». Señala que habrá otras comisiones donde se hablarán más temas, como tipos de vino. O Ribeiro apuesta por las variedades preferentes, castes, o autóctonas, sin perjudicar a las secundarias ya plantadas. Y desde ayer ya no se pueden dar de altas plantaciones de secundarias, solo reponer cepas dañadas. La apuesta por la calidad y la elaboración de vinos de variedades castes o preferentes «es clara y unánime en O Ribeiro», afirma. El ente regulador colaborará con los viticultures para injertar las variedades secundarias con preferentes.