Una acusada de abandonar a seis cachorros en un saco se desvincula y dice que alguien entró en su finca

En un saco vacío de pienso para perros depositado en un zarzal de Monterrei, en octubre de 2021, había seis cachorros de raza mestiza con pastor alemán. Tres estaban muertos y el resto, fríos y casi inmóviles, se aferraba a la vida. Tras horas sin poder mamar de su madre tenían un latido tenue. Fueron trasladados a la protectora de animales de Verín, que se hizo cargo de la asistencia. Los animales fueron dados en adopción.

Casi cuatro años después, el juzgado de lo Penal 1 de Ourense celebró ayer el juicio contra la dueña de la camada, una mujer de 49 años acusada de un delito continuado de maltrato animal y un delito de abandono de animales. La Fiscalía pide 18 meses de prisión, una multa de 900 euros y la inhabilitación para toda profesión relacionada con los animales y para la propia tenencia, durante 4 años y 5 meses. La protectora es la acusación particular.

La encausada —a la que una alertante anónima señaló en una llamada— se declara inocente y, aunque admite que no podía hacerse cargo de toda la camada, se desvincula y dice que alguien entró en su finca, que estaba sin vallar entonces (meses después denunciaría daños en el cierre).

«Puse comida y agua a la perra y me fui a trabajar. La siguiente noticia que tuve fue de la Guardia Civil en mi casa. No tuve tiempo de darme cuenta de la falta de la camada, ni de denunciar», relató. «No sabría explicar tal atrocidad, yo estaba trabajando y en mi casa no hay sacos de pienso», añadió. La defensa cree que la acusación se basa en «suposiciones».