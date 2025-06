Vinis Terrae facilitó más de 800 citas de negocio con compradores e importadores de 18 países

Ourense Vinis Terrae cerró este martes las puertas de su undécima edición en Expourense con las expectativas de los expositores cumplidas, satisfechos por la cantidad y calidad de las citas de negocio mantenidas con los 47 compradores e importadores de 18 países que participaban en esta edición.

Fueron en total más de 800 reuniones de negocio a las que hay que sumar las que surgieron con algunas de las más de 1.000 visitas de profesionales que se acercaron hasta Expourense, ya que además de la misión de importadores, participaron en la feria profesionales de la restauración, hostelería o distribución del mercado nacional.

El acto de clausura y la entrega de premios contó con la participación de la conselleira do Medio Rura, María Xosé Gómez Rodríguez, quien indicó que el vino es «uno de los mejores embajadores de la excelencia de Galicia» y señaló el compromiso de los productores vitícolas con el desarrollo del medio rural gallego.

Los mejores vinos

También ayer se entregaron los premios de la Cata Extraordinaria Ourense Vinis Terrae que celebró ya su cuarta edición. Estuvo dirigida por la sumiller gallega Mercedes González y contó con un panel de cata integrado por expertos de distintos consejos reguladores gallegos y catadores y enólogos de distintas partes de España.

En la categoría de vinos blancos, el primer premio fue para «988 Godello» (2024) de Adega Vella Xeracións, de la D.O. Ribeira Sacra. El segundo se lo llevó «Vía Barrosa Treixadura” (2020) de Viña Costeira, de la D.O. Ribeiro; y el tercero «Vía Arxéntea Branco», (2024) de Vía Arxéntea, D.O. Monterrei.

En tintos se proclamó ganador «El Tinto de Candela y Valentina» (2024) de Casal do Canteiro, de la D.O. Ribeiro, y quedó segundo «Terras Mancas Tinto» (2024) de Adega Terras Mancas, perteneciente a la I.X.P. Val do Miño. El tercero fue para «Casa Moreiras Mencía» (2024), de Casa Moreiras, D.O. Ribeira Sacra.

En la categoría «Outras añadas», el primero corresponde a «Viladequinta» (2020) de Adega O Cabalín, de la D.O. Valdeorras, el segundo para «Pedranai» (2022), de Bodegas Santiago Roma, D.O. Rías Baixas; y el tercero para «Viña Peón Amandi» (2022), de Bodegas Mauricio Lorca, de la D.O. Ribeira Sacra.