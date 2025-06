Paco Rodríguez : «Es indigno que alguien como Jácome pida mi reprobación»

«Es indigno y bochornoso que una persona con la conducta de Gonzalo Pérez Jácome sea la que lleve al pleno una moción llena de insultos, con la que pide mi reprobación alegando que no asisto a las sesiones plenarias, cuando sabe perfectamente que es a causa de una dolorosa y grave enfermedad neurológica, un ictus del que desde hace un año no he perdido la esperanza de mejorar, para poder seguir ocupando ese escaño para el que fui elegido», afirma Paco Rodríguez.

El concejal socialista, que fue alcalde de Ourense y cabeza de lista del PSOE a la Alcaldía de la ciudad en 2023, rompe su silencio tras la publicación de la moción que presenta Democracia Ourense, el partido del actual alcalde Gonzalo Pérez Jácome, al pleno del próximo viernes. En la propuesta, plagada de descalificaciones, pide la reprobación de Rodríguez por no asistir desde noviembre de 2023 a los plenos.

De hecho, desde hace meses, el alcalde arranca ya cada pleno haciendo mención a la ausencia de Paco Rodríguez de forma recriminatoria y criticándolo por no dimitir y «dejar paso al siguiente de la lista». El silencio de todos los grupos en respeto a Paco Rodríguez ha sido total, hasta ahora, y este viernes los pone en un brete, al tener que votar a favor o en contra de la reprobación de un compañero.

En la extensa moción de DO solicita a la corporación la reprobación del edil socialista, alegando «la falta de respeto y desprecio a este pleno, por su reiterada ausencia de las sesiones plenarias», pese a que reconoce que el reglamento de organización del pleno del Concello de Ourense no prevé de forma expresa la forma de proceder ante esta situación.

Paco Rodríguez señala que «hay que tener una indignidad y una jeta increíbles, sabiendo de sobra qué me ocurre. Hace algo más de un año tuve un grave ictus, me reventó una vena, causó daños neurológicos, siempre albergué, como él sabe, la esperanza de que todo fuera mejorando y regresar, pero hasta ahora no fue así».

«No es por capricho»

Se pregunta: «¿Qué tipo de ser puede pensar que uno no cumple con su obligación de ir al pleno por un capricho?». Y añade: «¿Quién es Jácome y qué autoridad moral tiene para pedir a un concejal que deje su escaño?».

Reconoce que todavía sigue a la espera en las próximas semanas de nuevas pruebas médicas que serán las que decidan su futuro.

«Mi vida se ha roto con esta grave dolencia neurológica; siempre quise cumplir con quienes me votaron, pero serán los nuevos resultados médicos y no Jácome los que decidan lo que voy a hacer ». En todo caso, considera que «aunque el motivo de mi ausencia ha sido exclusivamente por un tema de salud que ha roto mi vida, ante la situación que vive este concello y el tipo de persona que está al frente —algo que ha demostrado nuevamente con esta moción— no asistir a los plenos podría entenderse, en otra situación, como un justo acto de protesta».

El reglamento de control horario de los funcionarios irá también al pleno del viernes

El pleno de este viernes, 6 de junio, llevará también en su orden del día la resolución de enmiendas y aprobación inicial del reglamento que regirá el control horario de entradas y salidas de los trabajadores del Concello y del Consello de Deportes.También se abordará un informe de Intervención con las discrepancias correspondientes al ejercicio económico de 2024. Se solicitará además el levantamiento de un reparo de Intervención, relativo a la propuesta de reajuste de las anualidades y adjudicación del contrato para la prestación del servicio de Axuda no Fogar del Concello para los ejercicios de 2025 a 2027. También, en el apartado de mociones, se aborda una segunda moción de DO, en la que pide la reapertura de la unidad multidisciplinar poscovid en la provincia a de Ourense, y el PSOE presenta una moción en el mismo sentido. Una segunda moción del grupo socialista solicitará una revitalización del casco histórico y el fomento de vivienda pública, mientras que el BNG pedirá condena y adopción de medidas urgentes contra el genocidio de Israel en Gaza.