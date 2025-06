Nervios y ganas en un pulso con el futuro

A las ocho y media de la mañana de este martes, las puertas del campus de Ourense ya eran un pequeño hervidero. Grupos de estudiantes repasando esquemas, apuntes y anotaciones, otros con tranquilidad y entusiasmo y unos cuantos esperando a los amigos como si el abrazo antes del examen fuera un talismán se congregaban. Todos ellos con un mismo objetivo: enfrentarse a la Prueba de Acceso Universitario y superarla con éxito.

Los jóvenes, ante los primeros exámenes. | Iñaki Osorio

Con el pistoletazo de salida ayer, en total, 1.247 jóvenes de la provincia se juegan estos días buena parte de su futuro académico. La mayoría —1.124— hacen las pruebas en el campus universitario, repartidos entre varias facultades. Los otros 123, igual de nerviosos, lo hacen en el IES Cosme López Rodríguez, en A Rúa.

Durante tres días— hasta mañana— ponen a prueba sus conocimientos de lengua castellana, gallego, historia (de España o de la filosofía), una lengua extranjera y una materia de modalidad. Si quieren subir nota, pueden hacer hasta tres asignaturas más en la fase voluntaria. Pero lo que más les preocupa este año no es cuántos exámenes son, sino cómo son.

Sin opción A y B

Este curso ha entrado en vigor un nuevo modelo de prueba. Se acabó elegir entre el examen A y el B. Ahora, cada asignatura tiene cuatro preguntas comunes: la primera es competencial, es decir, toca pensar, entender y aplicar lo aprendido. Las otras tres permiten algo más de elección.

Ayer el primer examen, que comenzó a las diez de la mañana, fue lengua castellana. El comentario de texto trataba de las llegadas y muertes de inmigrantes en la isla de El Hierro, un asunto de actualidad tras el fallecimiento de cinco personas en el propio puerto canario la semana pasada. En la parte de literatura hay libros y teoría de los autores y movimientos. De la primera, en Galicia cayó ‘Romancero gitano’, de Lorca o ‘Crónica de una muerte anunciada’, de García Márquez; en la parte de literatura el protagonismo fue para Valle-Inclán con el teatro de antes de la guerra mediante un texto de ‘Luces de Bohemia’.

«Al principio estaba nerviosísima, pero nerviosísima, nerviosísima. Pero llegamos y los examinadores eran encantadores, así que eso me tranquilizó muchísimo. Además, cuando pusieron delante el examen te paras a pensar y eres consciente de que te lo sabes, tienes el conocimiento porque llevas un año entero preparándolo», valora Elena Mauriz, del IES As Lagoas, que no sabe que nota necesita porque no sabe a qué quiere dedicarse, solo «a algo de ciencias».

Con muchos nervios también se sentaron los alumnos de la Universidad Laboral para los que el modelo fue «más difícil que lo que tenían en años anteriores, en todas las asignaturas» y, además lamentan que de algunas materias, como filosofía «no tenía más de un par de exámenes, los del año pasado, colgados en la CiUG»—la página web de la Comisión Interuniversitaria de Galicia.

Pese a ello, Ariadna, Alberto y Nicolás salían «contentos» de las dos primeras pruebas, lengua y filosofía en el caso de este grupo que, en orden, aspiran a entrar en Inef, ingeniería informática y «preparar alguna oposición, por lo que vine tranquilo en comparación».

Las primeras quejas

Con menos ilusión abandonaban el recinto Hugo Fernández y Nerea Calviño, del IES Eduardo Blanco Amor. Para ellos el examen de historia fue complicado porque «hay una parte en la que tienes que señalar dos errores del texto y corregirlos, pues uno de ellos iba sobre la Gran Armada y Escocia, o eso no entraba en el temario o nosotros no lo dimos, porque no nos sonaba de nada», lamentaban los estudiantes que ponen sus metas en farmacia y medicina.

Desde el IES O Ribeiro secundaban la queja, la pregunta competencial, esa que se inauguraba en esta PAU, era ese texto sobre Felipe II. «El primero aún se puede sacar, ‘la rebelión de Portugal fue el principal conflicto peninsular’ eso fue durante la época de Felipe IV no Felipe II, pero lo de Escocia...Si la asignatura es sobre España porqué íbamos a saber la composición de territorios de Inglaterra...Ellos no creo que estudien la de España», reprochaba Xoel Estévez cuyo objetivo es quedarse en Ourense con una carrera de reciente incorporación, inteligencia artificial.

Hoy continúan los exámenes en el campus. Abre la jornada la prueba de inglés y continúa con materias optativas: latín, artes escénicas o geografía son algunos de los test.