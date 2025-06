Comienza el proceso administrativo para que las Termas do Muíño reabran al baño

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, el director xeral de Minas, así como técnicos de ambas administraciones y los portavoces de los tres grupos municipales de la oposición (PP, PSOE y BNG) mantuvieron ayer una reunión de trabajo para buscar soluciones al cierre y prohibición del baño en las termas de Muíño da Veiga, en la orilla derecha del Miño, tras notificarle la Xunta al Concello que este espacio no está catalogado como zona de baño ni tiene autorización para uso como espacio termal en el marco de la Ley 8/2019 de Regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia.

El encuentro, calificado de «constructivo» por la Xunta y los grupos de la oposición, marca ya una hoja de ruta que incluye los trámites para conseguir esa declaración de agua termal, un proceso que tratarán de agilizar pero que se prevé largo, pues precisa informes de varias administraciones, Xunta, Concello y Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), dependiente del Gobierno central y que podría prolongarse como mínimo un año, según técnicos de la Xunta, o más, a criterio del alcalde.

Tanto el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, como el director xeral de Planificación Energética y Minas, Pablo Fernández Vila, aseguraron que el Ayuntamiento de Ourense contará «con todo el apoyo de la administración autonómica para hacer las actuaciones que sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa aplicable y garantizar las condiciones higiénico-sanitarias procedentes para asegurar un disfrute seguro por parte de la ciudadanía.

El primer paso está en manos del propio Concello y Pérez Jácome señaló que esta es una cuestión a medio plazo, «que puede llevar un año, dos o tres. Primero se tramitará la catalogación de aguas termales, que puede ser un mes o dos, y después la de aguas mineromedicinales, que podría llegar a llevar un año, y luego habría que hacer obras para que esas aguas tuvieran aprovechamiento lúdico. Son unas obras relativamente pequeñas, pero que tendrían que ser autorizadas por la Confederación», subraya.

«Basta con una muestra»

Manuel Pardo también explicó que el primer paso es la «obtención de declaración del uso lúdico termal de las termas do Muíño y así se podrá conseguir el permiso de aprovechamiento. Basta con una muestra». Luego, los permisos que la Xunta se ha comprometido a agilizar «lo máximo posible».

El director xeral de Planificación Energética y Minas indicó que «venimos aquí con la intención de poner en valor el termalismo en Ourense y en el Muíño da Veiga ahora mismo tenemos que garantizar que cumple todas las cuestiones y de accesibilidad».

De hecho, ante la crítica de algunos sectores de que esta situación va a beneficiar a las termas privadas, afirma que «creemos que hay usuarios para todo el mundo en Galicia, todas las termas son complementarias». El director xeral de Minas reconoce que todo el proceso de declaración como aguas mineromedicinales «precisa un año al menos, pero en cambio si se podría para obtener esa declaración puede ser inmediata, gracias a una captación que se haría; este fue uno de los compromisos, que tendría apoyo de la Xunta no solo técnico si no económico». Los tiempos «dependerán de si el proyecto de regularización de la instalación es correcto y la CHMS entiende la situación que tenemos aquí, lo informa favorablemente y digamos que da respuesta a las necesidades de los ourensanos» con agilidad, indicó.

Ana Méndez, portavoz del PP en el Concello de Ourense, también «reiteró» las palabras del delegado y el técnico de la Xunta en el sentido de que «hay una voluntad al 100% de la Xunta porque se solucione la problemática de las termas, y la reunión fue realmente constructiva; de aquí salimos todos con una propuesta de solución. Ahora hay que seguir colaborando».

La portavoz del PSOE, Natalia González, señaló que «la última palabra para poder mantener abiertas esas termas tiene que estar respaldada también por los informes jurídicos de los técnicos municipales, para poder llevarse a cabo esa solución planteada por la Xunta de Galicia, con todas las garantías para la propia institución».

Añadió que «desde el PSOE, al igual que trasladamos en esta reunión, reclamamos que una vez que se pidan los informes jurídicos pertinentes se nos reúna a las portavoces de la oposición, a las representantes de cada partido, y que tomemos entre todas la decisión que mejor responda a los intereses de los vecinos», aclaró.

«Remar en igual dirección»

Por su parte, el portavoz nacionalista en el Concello, Luis Seara, señaló que «hay dos problemas que agravan la situación del termalismo local: la ley aprobada por la Xunta en su día contra la que presentamos una enmienda a la totalidad y el alcalde, que no cree en el termalismo público». La situación de Termas do Muíño «obliga a remar en la misma dirección; hoy se nos dijo que iban a hacer lo posible; queríamos que se hiciera una moción excepción a la norma que aseguran que no es posible, pero creemos que hay que escudriñar todas las posibilidades».

Jácome plantea permitir el uso bajo responsabilidad del bañista

El alcalde de Ourense se sumó ayer en la reunión al espíritu «constructivo y de diálogo» que mostraban toda las partes, aunque posteriormente, en un comunicado público lamentó que la Xunta no hiciera un cambio de la ley de usos lúdicos, que perjudica al termalismo de Ourense. A su criterio, las aguas del Muíño da Veiga son «totalmente sanas para el baño», aunque no cumplan con la normativa de la Xunta a corto plazo.Así que avanzó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiarán en las próximas 48 horas si las instalaciones actuales pueden abrirse al público con los carteles que indica la Xunta con la «prohibición permanente de baño o recomendación de no bañarse», con lo que el chapuzón en unas termas aún no reguladas legalmente sería una responsabilidad del bañista.