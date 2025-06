Los guardianes del granito

Por las calles empedradas del casco histórico de Ourense, donde las fachadas aún respiran siglos de historia, trabajan a diario un grupo de canteros que encabeza Diego Currás, herederos de un oficio ancestral que lucha por sobrevivir en tiempos de modernidad acelerada. «Nosotros nos dedicamos a recuperar elementos pétreos», explica Diego, con una naturalidad que contrasta con la complejidad de su trabajo. Su empresa, Riela, fundada en 2017, es hoy una de las pocas que se dedican a la restauración de patrimonio pétreo especialmente en la provincia, pero «un poco donde nos llamen».

Currás posando ante la escultura que creó para el Concello de Taboadela. | Cedida

Este año, por ejemplo, comenzaron enero trabajando en las cubiertas pétreas de la Catedral de San Martiño. Después pasaron a recuperar las escaleras de una fuente del casco viejo, con anterioridad repararon las farolas modernistas de Vázquez Gulías y actualmente actúan en la emblemática Plaza de Los Suaves. Pero su labor no se limita a Ourense ciudad, «hace no tantos meses estuvimos en Beariz arreglando un peto de ánimas de mediados del siglo XIX y ahora vamos a ir a Boborás a restaurar un cruceiro que cayó con la tormenta», cuenta.

Para ilustrar esta situación expone que «la vida del cantero es un poco andar por ahí, siempre tirado». Durante años trabajaron casi exclusivamente en la Catedral de Santiago de Compostela, y antes de llegar a Ourense — para reparar el pavimento de As Burgas— pasaron por O Courel y Lalín.

Todo ello porque las intervenciones son tan variadas como los elementos patrimoniales gallegos. Uno de los proyectos más duros fue en Viana do Bolo, donde reconstruyeron tres foxos do lobo —estructuras históricas de caza— en lo alto de una montaña. «Cada día caminábamos más de cuarenta minutos montaña arriba porque en la zona no podían acceder vehículos, íbamos con todo a hombros y estuvimos allí casi un verano entero», recuerda.

Cantería fina, arte complejo

Más allá de las reparaciones patrimoniales, Currás también explora la cantería fina, una pasión a la que, puestos a desear, le gustaría dedicarse. Uno de sus últimos trabajos fue un encargo del Concello de Taboadela: una escultura en piedra donde un hombre entrega a una niña una pieza de pan.

«La primera idea fue un hombre mallando en las espigas. Luego quise evolucionar la escena, mostrarle a una niña el producto final, listo para llevar al horno». La obra se inauguró la pasada semana sin que nadie del pueblo —ni siquiera el alcalde— la hubiera visto antes y, además, con una pequeña obra teatral, que dejó al descubierto la pieza, que ya se puede visitar.

No fue su primera toma de contacto en este mundo, lleva ya muchos años en ello, pero guarda con especial cariño, por las risas del momento, un concurso en Parga, donde decidió tallar una cafetera en piedra. «Todo el mundo hacía figuras anatómicas. Yo pensé que hoy se vende más una cafetera bonita que una escultura clásica, así que hice arte de supermercado», dice riendo, aunque reconoce que no le gusta mucho ese tipo de certámenes, «me gusta tener tiempo para pensar y hacer las piezas con calma», sostiene.

Currás trabaja con distintos tipos de piedra: areniscas, mármoles y, sobre todo, granitos. De entre todos, siente predilección por el granito de Trasalba, ourensano y omnipresente en la arquitectura tradicional de la provincia. «Casi todos los edificios de la Calle del Paseo están hechos de este granito», cuenta explicando que tiene «un grano gordo» en el que si quieres esculpir «tienes que exagerarlo todo. Si haces una uña pequeña, no se ve. Es como una tela de camuflaje».

Sin embargo, el cantero lamenta que «la arquitectura de ahora va por las líneas rectas y los grandes paños, eso se consigue con hormigón y mortero. La piedra son piezas pequeñas, y eso no está ahora de moda», señala con resignación. Aun así, reconoce que todavía «quedan arquitectos enamorados del patrimonio y de construir en piedra, aunque en Ourense ya casi no quedan canteros, donde sobrevive el oficio es en Pontevedra».

Patrimonio sin relevo

Diego empezó en el oficio por ilusión infantil, influenciado por sus padres. «Me llevaban a ver castillos, iglesias, acueductos. Me decían: ‘eso lo hicieron los canteros’ y yo quería hacerlo». Con los años, esa fascinación se volvió trabajo duro. «No es tan bonito como parece, esta semana, por ejemplo, nos estamos dejando la piel al sol cambiando arquetas», cuenta para añadir que «puede parecer un trabajo bucólico, pero estamos en obras».

Del mismo modo, esgrime que no es tan fácil encontrar quién se quiera dedicar a este oficio, «desde hace un par de años se puede hacer el ciclo con titulación en Poio, a ver qué sale de allí, porque por lo de ahora hay escuelas de oficios y talleres, pero eso es para cantería fina, pero también se necesita que se sepa trabajar en obra y que se pueda, porque si empiezas con 20 años lo llevas mejor que si ya tienes 56», comenta.

La escasa inversión pública en arte y escultura agrava el panorama. «Antes había normativas que obligaban a invertir una parte del presupuesto en bienes de interés público. Así se llenaron plazas de esculturas como las que se pueden ver en el Eixo Atlántico. Hoy eso ya no existe», apunta. Aun así, insiste, «sería muy bonito poder vivir solo de la cantería fina, pero no es posible, vivimos de las reparaciones».

Precisamente, Currás resalta que Galicia en general y Ourense en particular es una tierra con un patrimonio excepcional, «¿Cuántos sitios conoces donde haya mamoas de 5.000 años, castros de 3.000, iglesias del siglo VI y cruceiros del XVI en cualquier aldea? Esto no existe en ningún otro lugar del mundo», afirma con convicción resaltando la importancia de los niveles de protección, como el Bien de Interés Cultural, —como el del Cementerio de San Francisco o el de la Catedral— y la insistencia de Patrimonio, gracias a los cuales muchos de estos bienes se conservan. «Si no llega a ser por ellos habría mucho expolio. Con los conocimientos de cultura que tenemos debería disgustar ya solo la idea», zanja.