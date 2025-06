Espazo Común denuncia ataques del PSOE ante su moción por transfuguismo

Espazo Común pide al PSOE «respeto» y «coherencia» ante los presuntos ataques sufridos este fin de semana. Desde este grupo de la oposición del Concello de O Carballiño denuncian que «tuvimos que ver como éramos atacados por cargos de PSOE, incluso desde cuentas oficiales de ese partido, por el mero hecho de solicitar un pleno extraordinario en el que tratar la moción sobre transfuguismo que no se pudo debatir la semana pasada por la ausencia repentina del alcalde Fumega».

Apuntan que tanto Rafael Rodríguez Villarino, senador y hasta hace poco secretario provincial (él fue el promotor de la expulsión inmediata de dos ediles de O Irixo que pactaron con el PP) como el PSOE de Leiro, a través de sus canales oficiales, «atacaron con una saña fuera de lugar a nuestro partido, en un comportamiento o pataleta propia de dictadores que no toleran que no se piense coma ellos». Espazo Común aclara a estas personas, que «semejan despistadas», que «quien anuncia que no autoriza el pacto con el PP en O Carballiño es el PSOE, quien anuncia que expulsa a Fumega por no seguir las directrices del partido es el PSOE». Cree necesario que «el PSdeG-PSOE como organización se aclare de una vez y que resuelva la situación Fumega y sus cinco concejales».