Valdeorras triunfa con su godello

Gastronomía, música, deporte, cultura, y por supuesto, mucho y muy buen vino en la XXVI Feira do Viño de Valdeorras, que ayer se inauguró con la participación de unas 18 bodegas de una denominación de origen que presume de caldos de la variedad godello. El pregón fue a cargo de la medallista olímpica Teresa Portela que señaló que no es de beber mucho vino porque su dieta deportista no se lo permite pero «siempre hay algo por lo que brindar».

La localidad de Viloira, en O Barco, registró gran afluencia entre la que había gente que acudía por primera vez a esta feria, y algunos expresamente para probar los diferentes vinos godellos, entre los que está el «espumoso», siendo el único el de la D.O. Valdeorras. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó la tradición y la calidad de los vinos de esta D.O., que definió como «reflejo del alma y la historia de esta tierra, de su gente y su tradición vitivinícola, que se remonta a la época del Imperio Romano». Reafirmó el apoyo de la Xunta al sector vitivinícola, y definió la variedad godello como «la pieza clave del éxito nacional e internacional de los vinos de Valdeorras», con hitos como el reconocimiento al mejor vino blanco de España en 2024, a la bodega A Tapada co Guitián fermentado y barrica.

Asimismo, el director de Turismo de Galicia, José Merelles, destacó la apuesta por el enoturismo en la zona con distintas iniciativas por una inversión de más de 2,8 millones de euros, y se refirió al plan de sostenibilidad turística de destino que se desarrolla con el título «Valdeorras Ruta do Viño Milenaria», cofinanciado por la UE en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que cuenta con 1,5 millones.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reiteró el apoyo para que productores y empresas aprovechen todos los instrumentos a su alcance para hacer frente a los retos de futuro, como el reequilibrio entre oferta y demanda, el cambio climático, las nuevas demandas de los consumidores, entre otros. Destacó por ejemplo que el Ministerio transfirió a Galicia más de 10 millones en 2024 para programas de apoyo en el marco de la Intervención Sectorial do Viño, dentro de la nueva PAC. Felicitó a los hombres y mujeres del vino de Valdeorras por su estrategia en la modernización y digitalización del sector sin perder de vista la «calidad indiscutible» de sus caldos.