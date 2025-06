Cuenta atrás para el inicio de las obras de Aeronáutica y la reordenación del campus

A punto de cumplirse dos años desde la adjudicación del proyecto del nuevo edificio de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo de Ourense al estudio de arquitectura madrileño García Rodríguez Alcoba, y casi una década después de la implantación del grado en Ingeniería Aeroespacial, la maquinaria regresa al campus sur de As Lagoas para levantar la nueva sede que concentrará en un edificio propio estos estudios y los laboratorios de investigación que ahora se encuentran dispersos a uno y otro lado de la avenida Otero Pedrayo.

El proceso de contratación de las obras se retrasó un año al quedar desierto el primer procedimiento, que se lanzó con un presupuesto base de 8,3 millones que ninguna empresa pudo asumir. La nueva convocatoria se abrió el pasado mes de marzo, esta vez con un importe de 10 millones financiado en un 40% por la UVigo y el resto por la Consellería de Educación en el marco de dos convenios de colaboración entre ambas instituciones, uno a través del Plan de Infraestructuras Universitarias y otro firmado el pasado 23 de enero precisamente para impulsar esta nueva licitación.

Por el contrato pugnaron cinco empresas: Citanias Obras y Servicios SLU, con sede en Culleredo (A Coruña); la ourensana Obras y Servicios Gómez Crespo SL; el grupo empresarial OHLA, Obrascón Huarte Lain S.A.; la gallega Oreco Balgón S.A., y Vilor Infraestructuras S.L., con domicilio social en Valencia. Esta última fue excluida por presentar una oferta económica superior al presupuesto de licitación y, entre las cuatro restantes, es la ourensana Gómez Crespo la que obtuvo la mejor puntuación (97,11).

Infografía del nuevo edificio. / FdV

La mesa de contratación mantuvo dos reuniones esta misma semana para resolver el proceso. La primera, el lunes 26, en la que se conoció el informe técnico sobre la calidad técnica de las propuestas presentadas. En esta fase se evalúan los procesos de ejecución que propone cada empresa y las medidas que aplicarán en materia de gestión medioambiental, entre las que se encuentran aquellas que supongan un ahorro en el consumo de la energía o las que reduzcan residuos y emisiones a la atmósfera y minimicen los ruidos durante la ejecución de la obra.

La mesa volvió a reunirse el jueves 29 para aplicar las puntuaciones correspondientes a la oferta económica y, en base al cálculo final, realizar su propuesta de adjudicación, en este caso, a la ourensana Gómez Crespo, que tiene ahora un plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación requerida para la formalización del contrato.

Una ampliación necesaria

La construcción de este edificio es una demanda del centro desde su creación en 2016 con la llegada del grado, al que posteriormente se sumaron los másteres en Sistemas Aéreos no Tripulados y el habilitante en Ingeniería Aeronáutica. Además, el campus es sede también del Instituto de Físicas y Ciencias Aeroespaciales, IFCAE, que aglutina a decenas de investigadores de la Universidad de Vigo. El progresivo aumento de alumnado y de actividad ha obligado a dispersar la docencia y la investigación entre los edificios de Ferro y Campus Auga, por lo que contar con una sede es ya un clamor, no solo de la Escuela de Aeronáutica, sino de todo el campus, que ha experimentado un importante crecimiento con la llegada de nuevas titulaciones. En los últimos años se han incorporado Relaciones Internacionales y el grado y máster en Inteligencia Artificial y es inminente la incorporación de la escuela de Enfermería, que ya tiene parte de su docencia en As Lagoas.

La construcción del nuevo edificio para Aeronáutica representa el primer paso en la agenda de la Universidad de Vigo para la necesaria reordenación del campus. El Rectorado mantiene abierto el diálogo con la Xunta, el Concello y la Diputación de Ourense para ganar metros y poder ampliar su superficie. Los ojos están puestos en el polígono que se va a desarrollar junto a la residencia universitaria y en el que la Xunta ya es propietaria de una parcela para construir su nueva sede administrativa en Ourense. La UVigo confía en una cesión que le permita levantar un nuevo edificio para los estudios de Inteligencia Artificial. Además, el rector Manuel Reigosa ha lanzado la propuesta de soterrar parcialmente la avenida de Otero Pedrayo para conectar los dos campus en este punto.

Pendiente de resolver el contrato para la dirección de la obra

En paralelo, está pendiente de resolución también el contrato para la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra, que salió a licitación pública por un importe de 147.600 euros. Este proceso anticipa la fecha de inicio de los trabajos al 1 de julio y son tres los profesionales o empresas que han presentado ofertas: Daniel Peroja Veiga, José Luis Pardo Pérez e Investigación y Control de Calidad (INCOSA)

El contrato tiene una duración de 20 meses, coincidiendo con el desarrollo de las obras del edificio, que debería estar finalizado en la primavera de 2028.

El edificio previsto se sitúa en el único terreno disponible en el campus de Ourense, en la calle José Villaamil y Castro. Se trata de una parcela en desnivel entre la escuela infantil y la biblioteca universitaria. Consta de tres piezas, una sobre rasante, otra semisoterrada y una que conecta ambas. Los espacios verdes tanto en el interior como en el exterior, tendrán gran protagonismo.