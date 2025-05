«Nos enfrentamos a un futuro cada vez más cálido y es preciso tomar medidas»

Olas de calor más intensas y de mayor extensión en la península ibérica en la segunda mitad del siglo, pero menos olas de frío y de menor intensidad. Son las proyecciones para el período 2050-2095 realizadas por un equipo de investigadores de las Universidades de Vigo y Santiago de Compostela y de la Misión Biolóxica de Galicia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se acaban de publicar en la revista «Climate Dynamics». Entre las firmas está la de Nieves Lorenzo, catedrática de Física e investigadora del grupo EphysLab, además de directora de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo de Ourense y miembro de la junta directiva de la Asociación Española del Climatología.

—Ourense registró 38º el jueves, la temperatura más alta de la historia para un mes de mayo y un valor propio del verano. ¿Será habitual esto?

Sí, cada año se registran nuevos récords de temperaturas a nivel global y lo estamos viendo año tras año. Los últimos 10 años, desde 2015 a 2024, han sido a nivel global los diez años más cálidos de los que se tiene registro y esto es debido a que se están batiendo récords de temperatura continuamente.

—El estudio que acaban de publicar lo ratifica ¿Qué parámetros se han analizado para conocer esas proyecciones?

Se ha utilizado el índice Excess Heat Factor (EHF). La particularidad de este índice es que se basa en la temperatura media diaria durante tres días, que es el período usualmente considerado para dar o no una ola de calor. Consideramos que estamos ante un episodio de calor en aquellos períodos en los que esa temperatura supere un determinado valor representado por el 5% de los valores más elevados de la serie histórica de temperatura (percentil 95 de temperatura). Además de considerar si se dan las condiciones de una ola de calor, también tiene en cuenta la anomalía a corto plazo. Es decir, compara la temperatura promedio de esos tres días con la de los últimos 30 días, para ver así la acumulación de calor generada. Estos dos parámetros determinan si hay ola de calor y su intensidad. También estudiamos la frecuencia, su duración y su extensión espacial. Lo mismo se hizo con las olas de frío, solo que en este caso se analiza si el promedio de temperatura de esos tres días está por debajo de las temperaturas más frías de la serie (percentil 5).

"Estos resultados eran esperables y confirman los estudios previos realizados para la primera mitad de siglo"

—Las conclusiones anticipan olas de calor más intensas y de mayor extensión espacial, pero las olas de frío disminuirán. ¿A qué se debe?

En cierto modo, estos resultados eran esperables y confirman los estudios previos realizados para la primera mitad de siglo. En el contexto actual de cambio climático, el aumento de temperaturas provoca que la atmósfera sea más activa y nos encontremos con un mayor número de eventos extremos, entre ellos, las olas de calor. El aumento de temperaturas hace que estas olas de calor sean más intensas, alcanzando valores de temperaturas más altos, que ocurran en más ocasiones y sean más largas. Por el contrario, cada vez hay menos olas de frío, pero sigue siendo importante tenerlas en cuenta, ya que pueden resultar sumamente perjudiciales. En el sector agrícola, por ejemplo, si ocurren fuera de temporada, o incluso en el sanitario, ya que las olas de frío son responsables de un importante número de muertes también en climas templados, debido a que el frío incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Gráfica del estudio con valor de EHFmax para 2050-2095 en escenario RCP 8.5 (calentamiento medio del 201,10%). / Duvi

—La investigación se centra en el clima de la península ibérica en la segunda mitad de siglo ¿cómo será la evolución en el caso concreto de Galicia?

El porcentaje de cambio en la intensidad va a ser menor que en la mitad oriental de la península, pero ese cambio sigue siendo muy elevado pudiendo duplicarse los valores de la intensidad máxima de las olas de calor en el escenario más crítico. Las tendencias para el índice EHF varían entre incrementos de 2ºC2 /década en la costa sur gallega en el mejor escenario, o de casi 6ºC2 /década en el interior de la comunidad en el escenario menos favorable. Las olas de frío disminuyen de una manera pronunciada quedando casi limitadas a las zonas montañosas, y su extensión se ve reducida, pero no desaparecen completamente, por lo que sus efectos negativos pueden seguir notándose, aunque con menor frecuencia.

"En Galicia, el cambio en la intensidad va a ser menor que en la mitad oriental de la península, pero sigue siendo muy elevado"

—¿Qué repercusiones tendrá esto en el medio ambiente y la salud de la población?

La intensificación de las olas de calor tendrá claros efectos negativos en la salud pública, posiblemente también en los cultivos y en el sistema energético por el uso de los sistemas de climatización. Estas proyecciones pueden ayudar a adaptarnos de una manera más adecuada creando refugios climáticos, adaptando los cultivos y adecuando el sistema energético a la demanda energética esperada En cuanto a las olas de frío, parecen disminuir en intensidad y extensión, pero no desaparecen. El calentamiento global implica mucha mayor proporción de olas de calor que de frío, pero eso no quiere decir que no vaya a haberlas y que puedan afectar negativamente a nivel sanitario o agrícola.

—¿Podrán detectarse estos episodios con antelación?

Normalmente sí, y es importante concienciar a la población de la importancia de hacer caso a los avisos para evitar riesgos innecesarios. Además, estos estudios de proyecciones climáticas permiten que la sociedad pueda adaptar sus ciudades, sus cultivos y sus infraestructuras para sobrellevar de la manera más adecuada este tipo de eventos.

—El estudio confirma lo que ya sabíamos, que estamos en una situación de emergencia climática y que irá a peor. ¿Es el momento de realizar protocolos de actuación a nivel local?

Sí, el resultado ratifica lo que se lleva observando y pronosticando en los últimos años. Nos enfrentamos a un futuro cada vez más cálido y con un mayor número de eventos extremos entre los que se encuentran las olas de calor, pero también lluvias torrenciales, sequías, episodios de grandes nevadas. En un planeta más cálido, la evaporación es mayor aumentando la humedad en la atmósfera y este incremento de humedad puede llevar a precipitaciones torrenciales que en invierno se pueden traducir en nevadas intensas. Es preciso tomar medidas a nivel global, pero sobre todo a nivel local, porque cada región tiene su propia idiosincrasia y precisa de medidas adaptadas a sus características particulares.