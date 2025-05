La Xunta deniega el uso de las pozas del Muíño da Veiga como zona de baño

La Xunta ha denegado el uso de la poza del Muíño da Veiga, en la ribera termal del Miño, como zona de baño «para proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas». Así se lo ha comunicado al Concello de Ourense, al que ha pedido que señalice correctamente la zona para advertir a los usuarios. Esta decisión generado un acuerdo entre los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, que confían en que el diálogo institucional encuentre una solución para que los usuarios puedan seguir disponiendo de este espacio.

No reúnen los requisitos

Así lo acordaron DO, PSOE, PP y BNG en una junta de portavoces convocada tras llegar el requerimiento del Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Consellería de Sanidade en el que se pide al Concello de Ourense que instale carteles con la prohibición permanente de baño o la recomendación de no bañarse. Esta decisión se produce tras serle denegada el alta en el censo de zonas de baño al incumplir la normativa sobre la gestión de las aguas. Concretamente, Sanidade determina que las pozas no reúnen los requisitos para ser autorizadas como zona de baño a causa de las características de funcionamiento y del origen del agua de sus vasos. Además, recuerda que no se ha tramitado la autorización para el aprovechamiento lúdico del agua de la instalación con fines recreativos o de ocio en espacios termales, según lo establecido en la Lei 8/2019 de regulación del aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia. Y tampoco está incluida en el ámbito de aplicación del decreto de 2013 que establece los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, al no cumplir con los criterios estructurales y de funcionamiento que definen las piscinas.

El Concello "discrepa"

Así lo recoge la comunicación, a la que el Concello responde que «discrepa de esta decisión» y anuncia que se dirigirá a la Xunta de Galicia «para buscar una solución que permita que este espacio pueda seguir siendo utilizado por las muchísimas personas, residentes y visitantes de la ciudad, que hacen uso de él».

Así lo acordaron los representantes de todos los grupos municipales en una junta de portavoces convocada por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Los 4 grupos políticos confían en que la Xunta valore la «excepcionalidad de este espacio termal y sus singularidades» y que se pueda llegar a una solución.