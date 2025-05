Rescatan con vida a un perro que se precipitó desde el mirador de Vilouxe, en la Ribeira Sacra

Del Miradoiro de Vilouxe advierten de que no es un lugar apto para todo aquel que sufra de vértigo. Parece que un perrito, que se acercó con sus dueños hasta esta atalaya situada en el concello de Nogueira de Ramuín, no conoce esa sensación, o al menos no era consciente de ella.

Y es que este viernes, el pequeño animal de compañía se precipitaba por este mirador, uno de los atractivos contemplativos de la Ribeira Sacra desde donde disfrutar de las espectaculares vistas del Coto de Boeda y del río Sil.

Vista del Cañón del Sil desde el mirador de Vilouxe, en Nogueira de Ramuín. / BRAIS LORENZO

Tras caer por la ladera, los dueños solicitaron ayuda. Entre el GREIM Ourense -Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, y los miembros del Seprona de Trives lograron descender hasta el perro, cuya correa se habría enganchado en la hojarasca que encontró a su paso durante la caída, lo que propició que ésta no fuera muy acusada.

El perrito, sano y salvo tras ser rescatado por los miembros del GREIM y del Seprona de Trives. / Guardia Civil de Ourense

Tras lograr desenredar la cinta, el peludo fue rescatado sano y salvo, y devuelto a sus propietarios, que se hicieron cargo de él.