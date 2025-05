María Iglesias, jueza de 36 años: «Hay mujeres mayores que han sufrido toda su vida violencia de género»

En Verín, un territorio de frontera entre Galicia y Portugal, ser jueza instructora convierte en una materia más habitual que en otros lugares las solicitudes y las ejecuciones de órdenes europeas de investigación, unas herramientas de cooperación internacional con las que ya ha trabajado María Iglesias en este primer año de experiencia en su primer destino.

En una cabecera de comarca con un entorno urbano y rural, en una provincia con una media de edad elevada —Ourense es uno de los territorios más envejecidos de Europa— hay otras materias judiciales, como los internamientos no voluntarios en los geriátricos, que también son actos habituales.

Investigaciones de estafas telemáticas, agresiones machistas y tráfico de drogas han sido algunas de las áreas de trabajo de esta joven jueza. «Cuando tienes que enviar a alguien a prisión es una decisión que tomas convencida, segura y en conciencia, pero pesa porque estás privando a alguien de la libertad, que es uno de los bienes más preciados», reconoce.

No tiene plena certeza todavía sobre qué especialidad querrá desempeñar en el futuro como magistrada, pero cree que «cuando me tenga que decantar por una jurisdicción, me gustaría instrucción. Siento que ayudo más y logro un impacto mayor en la vida de la gente como jueza instructora».

Entre cuatro y seis días al mes celebra juicios de civil. Dos miércoles al mes señala vistas de familia y penal. Además, atiende las guardias. «Es un regalo empezar la carrera en un lugar como Verín. El día que elegí este destino hice una buena elección», finaliza.